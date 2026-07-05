Польша рассекретит данные о военной помощи Украине после скандала с ракетами Patriot

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Slava Kot
В Польше разгорается политический скандал вокруг военной помощи Украине. После заявлений о якобы тайной передаче Киеву ракет-перехватчиков к системам Patriot, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о решении рассекретить информацию о военной поддержке Украины, предоставленную в течение 2022-2026 годов.
Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников
Владислав Косиняк-Камыш в социальных сетях сообщил, что говорил рассекретить данные о военной помощи Украине за период с 2022 по 2026 год. По его словам, решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что процесс передачи военной техники Украине начался еще при предыдущем правительстве, когда Министерство обороны возглавлял Мариуш Блащак. Он также отметил, что о каждом решении по поставкам вооружения информировали президента Польши, сначала Анджея Дуду, а ныне Кароля Навроцкого.
Кроме обнародования данных о военной помощи, польский министр поручил Службе военной контрразведки (SKW) провести расследование возможного разглашения государственной тайны.
Скандал вспыхнул после заявлений сопредседателя ультраправой партии "Конфедерация" и вицемаршала Сейма Кшиштофа Босака. Он утверждал, что в марте польское правительство якобы непублично передало Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, а также уступило Киеву в свою очередь на получение этих боеприпасов от американских производителей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина пригрозили Украине полной дезинтеграцией из-за "территориальных претензий" Польши.
Также "Комментарии" писали, что историк назвал единственное условие примирения Украины и Польши.