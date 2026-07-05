Польша рассекретит данные о военной помощи Украине после скандала с ракетами Patriot

В Польше разгорается политический скандал вокруг военной помощи Украине. После заявлений о якобы тайной передаче Киеву ракет-перехватчиков к системам Patriot, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о решении рассекретить информацию о военной поддержке Украины, предоставленную в течение 2022-2026 годов.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Владислав Косиняк-Камыш в социальных сетях сообщил, что говорил рассекретить данные о военной помощи Украине за период с 2022 по 2026 год. По его словам, решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что процесс передачи военной техники Украине начался еще при предыдущем правительстве, когда Министерство обороны возглавлял Мариуш Блащак. Он также отметил, что о каждом решении по поставкам вооружения информировали президента Польши, сначала Анджея Дуду, а ныне Кароля Навроцкого.

Кроме обнародования данных о военной помощи, польский министр поручил Службе военной контрразведки (SKW) провести расследование возможного разглашения государственной тайны.

"Мы действуем в условиях войны у наших границ, и любые действия против польского государственного интереса ставят под угрозу безопасность польских граждан — господин Блащак, вы уже однажды это сделали. За это мы привлечем к ответственности всех, вне зависимости от иммунитетов. Во всех своих действиях я всегда руководствуюсь интересами безопасности польских граждан", — добавил Косиняк-Камыш.

Скандал вспыхнул после заявлений сопредседателя ультраправой партии "Конфедерация" и вицемаршала Сейма Кшиштофа Босака. Он утверждал, что в марте польское правительство якобы непублично передало Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, а также уступило Киеву в свою очередь на получение этих боеприпасов от американских производителей.

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