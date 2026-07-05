Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні після скандалу з ракетами Patriot

У Польщі розгортається політичний скандал навколо військової допомоги Україні. Після заяв про нібито таємну передачу Києву ракет-перехоплювачів до систем Patriot міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про рішення розсекретити інформацію про військову підтримку України, надану впродовж 2022–2026 років.

Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

Владислав Косіняк-Камиш у соціальних мережах повідомив, що казав розсекретити дані про військову допомогу Україні за період з 2022 по 2026 рік. За його словами, рішення було ухвалене після консультацій із прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Косіняк-Камиш наголосив, що процес передачі військової техніки Україні розпочався ще за попереднього уряду, коли Міністерство оборони очолював Маріуш Блащак. Він також зазначив, що про кожне рішення щодо постачання озброєння інформували президента Польщі, спочатку Анджея Дуду, а нині Кароля Навроцького.

Окрім оприлюднення даних про військову допомогу, польський міністр доручив Службі військової контррозвідки (SKW) провести розслідування щодо можливого розголошення державної таємниці.

"Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і будь-які дії проти польського державного інтересу ставлять під загрозу безпеку польських громадян — пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це ми притягнемо до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів. У всіх своїх діях я завжди керуюся інтересами безпеки польських громадян", — додав Косіняк-Камиш.

Скандал спалахнув після заяв співголови ультраправої партії "Конфедерація" та віцемаршала Сейму Кшиштофа Босака. Він стверджував, що в березні польський уряд нібито непублічно передав Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, а також поступився Києву своєю чергою на отримання цих боєприпасів від американських виробників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна пригрозили Україні повною дезінтеграцією через "територіальні претензії" Польщі.

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