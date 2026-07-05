logo_ukra

BTC/USD

62695

ETH/USD

1772.97

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні після скандалу з ракетами Patriot
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні після скандалу з ракетами Patriot

Польща оприлюднить дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки після скандалу навколо ймовірної передачі ракет Patriot.

5 липня 2026, 18:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Польщі розгортається політичний скандал навколо військової допомоги Україні. Після заяв про нібито таємну передачу Києву ракет-перехоплювачів до систем Patriot міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про рішення розсекретити інформацію про військову підтримку України, надану впродовж 2022–2026 років.

Польща розсекретить дані про військову допомогу Україні після скандалу з ракетами Patriot

Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

Владислав Косіняк-Камиш у соціальних мережах повідомив, що казав розсекретити дані про військову допомогу Україні за період з 2022 по 2026 рік. За його словами, рішення було ухвалене після консультацій із прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Косіняк-Камиш наголосив, що процес передачі військової техніки Україні розпочався ще за попереднього уряду, коли Міністерство оборони очолював Маріуш Блащак. Він також зазначив, що про кожне рішення щодо постачання озброєння інформували президента Польщі, спочатку Анджея Дуду, а нині Кароля Навроцького.

Окрім оприлюднення даних про військову допомогу, польський міністр доручив Службі військової контррозвідки (SKW) провести розслідування щодо можливого розголошення державної таємниці.

"Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і будь-які дії проти польського державного інтересу ставлять під загрозу безпеку польських громадян — пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це ми притягнемо до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів. У всіх своїх діях я завжди керуюся інтересами безпеки польських громадян", — додав Косіняк-Камиш. 

Скандал спалахнув після заяв співголови ультраправої партії "Конфедерація" та віцемаршала Сейму Кшиштофа Босака. Він стверджував, що в березні польський уряд нібито непублічно передав Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, а також поступився Києву своєю чергою на отримання цих боєприпасів від американських виробників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна пригрозили Україні повною дезінтеграцією через "територіальні претензії" Польщі.

Також "Коментарі" писали, що історик назвав єдину умову примирення України та Польщі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2073760992060731608
Теги:

Новини

Всі новини