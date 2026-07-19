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Скандал в аэропорту Варшавы: украинку публично заставили раздеться

В варшавском аэропорту Шопена украинку заставили раздеться во время паспортного контроля.

19 июля 2026, 11:10
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Slava Kot

Огласку приобрел инцидент в Польше, который произошел с украинкой в аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве. По словам матери девушки, во время прохождения паспортного контроля ее дочь заставили раздеться почти до белья в общем зале, что вызвало возмущение в соцсетях. О случае сообщила дизайнер и художница-постановщица Анастасия Снисаренко-Ержиковская.

Скандал в аэропорту Варшавы: украинку публично заставили раздеться

В варшавском аэропорту Шопена украинку заставили раздеться

Анастасия Снисаренко-Ержиковская рассказала, что во время проверки ее дочь заставили снять верхнюю одежду, оставив только в бюстгальтере и шортах без перевода в отдельное помещение.

"На паспортном контроле раздевать молодую девушку, оставив на ней из одежды бюстгальтер и шорты? Не в отдельной комнате, а просто в общем зале? Это не нарушение прав человека? Это не унижение женщины? Это произошло в Варшаве, в аэропорту Шопена с нашей дочерью. Мы не можем остаться в стороне и хотя бы не рассказать об этом унижении!" — написала она в соцсетях.

Затем женщина уточнила, что девушка растерялась и начала плакать, а работники аэропорта объяснили свои действия необходимостью проведения осмотра.

Публикация быстро собрала десятки комментариев поддержки. Пользователи советуют обратиться с жалобой в польские правоохранительные органы и правозащитные институты, а также подчеркивают необходимость официального расследования возможного нарушения прав человека. Другие указывали, что уже не аэропорты Польши, а путешествуют через Молдову или Венгрию.

Политолог Максим Несвитайлов в комментарии ТСН заявил, что в последнее время в Польше растет количество инцидентов с участием украинцев. Он напомнил о заявлениях спикера польского Сейма по поводу случаев нападений на граждан Украины, который рассказал об "охоте на украинцев" и отметил, что ситуация вызывает беспокойство внутри самой Польши. По его мнению, украинцам, путешествующим по Европе, стоит рассмотреть альтернативные маршруты, если подобные случаи будут повторяться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше мужчина напал на украинских школьниц в автобусе.

Также "Комментарии" писали, что в Польше поляк избил поляка: думал, что тот украинец.



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