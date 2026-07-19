Скандал в аеропорту Варшави: українку прилюдно змусили роздягнутися

Розголосу набув інцидент у Польщі, який стався з українкою в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві. За словами матері дівчини, під час проходження паспортного контролю її доньку змусили роздягнутися майже до білизни в загальній залі, що викликало хвилю обурення в соцмережах. Про випадок повідомила дизайнерка та художниця-постановниця Анастасія Снісаренко-Єржиковська.

У варшавському аеропорту Шопена українку змусили роздягнутися

Анастасія Снісаренко-Єржиковська розповіла, що під час перевірки її доньку змусили зняти верхній одяг, залишивши лише в бюстгальтері та шортах без переведення до окремого приміщення.

"На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одежі бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а просто в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки? Це сталося у Варшаві, в аеропорту Шопена з нашою дочкою. Ми не можемо залишитись осторонь і хоча б не розповісти про цей факт приниження!" — написала вона у соцмережах.

Згодом жінка уточнила, що дівчина розгубилася та почала плакати, а працівники аеропорту пояснили свої дії необхідністю проведення огляду.

Публікація швидко зібрала десятки коментарів підтримки. Користувачі радять звернутися зі скаргою до польських правоохоронних органів і правозахисних інституцій, а також наголошують на необхідності офіційного розслідування можливого порушення прав людини. Інші ж вказували, що вже не аеропорти Польщі, а подорожують через Молдову або Угорщину.

Політолог Максим Несвітайлов у коментарі ТСН заявив, що останнім часом у Польщі зростає кількість інцидентів за участю українців. Він нагадав про заяви спікера польського Сейму щодо випадків нападів на громадян України, який розповів про "полювання на українців" та зазначив, що ситуація викликає занепокоєння усередині самої Польщі. На його думку, українцям, які подорожують Європою, варто розглянути альтернативні маршрути, якщо подібні випадки повторюватимуться.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі чоловік напав на українських школярок в автобусі.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі поляк побив поляка: думав, що той українець.