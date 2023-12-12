Туск рассказал, в чем он будет убеждать партнеров по ЕС и как это касается Украины

Как передает портал "Комментарии", новоназначенный премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что совсем скоро он отправится в Брюссель, чтобы убедить союзников активнее действовать в защиту Украины.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Через несколько десятков часов я уеду в Брюссель с надеждой и оправданной надеждой, что мы найдем способы убедить наших союзников занять четкую позицию в пользу свободы, в пользу республиканских ценностей и в защиту Украины от российской агрессии", – заявил глава польского правительства.

Сегодня в своей речи Дональд Туск также упомянул об Украине. Он подчеркнул, что задача нового польского правительства – требовать у западных союзников полной решительности в помощи Украине.

Премьер резюмировал тем, что больше не может слушать политиков, которые говорят, что они устали от ситуации в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спустя почти два месяца после парламентских выборов в Польше появился новый премьер. Представители правящей восемь лет партии "Право и справедливость", которая на выборах победила, но проиграла суммарно новой коалиции во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском, пыталась удержать власть. Президент Анджей Дуда двигал в премьеры действующего руководителя правительства Матеуша Моравецкого. Но обновленный Сейм 10 декабря выразил Моравецкому недоверие. И поддержал Туска в качестве нового главы правительства. Примечательно, что эти перемены совпали с началом разблокирования КПП на украино-польских границах, где более месяца создавали проблемы местные перевозчики. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего Украине ожидать от Польши при правительстве Туска.







