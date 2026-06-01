В Польше требуют срочных извинений от Зеленского: что произошло

После решения президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА" начался новый скандал вокруг исторической памяти между Украиной и Польшей. В Варшаве этот шаг вызвал острую реакцию, а представители польских властей уже призывают украинского лидера к объяснениям и извинениям.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Зеленский должен лично обратиться к президенту Польши Каролю Навроцкому. По его мнению, украинский президент должен "во-первых, извиниться за это дело, а во-вторых, объяснить всю напряженность".

"Вы думаете, украинцы не осознают реакцию, которую это могло бы вызвать в Польше?" – заявил Пшидач.

Пшидач предположил, что решение могло быть частью внутриполитической стратегии украинских властей и попыткой сформировать собственный политический нарратив.

"Напомню, что, возможно, скоро в Украине состоятся выборы, и этот правый фланг, пожалуй, тоже имеет значение. Во-вторых, они решили, что, возможно, это разделит польскую политическую сцену. И, к сожалению, кажется, это удается", — добавил Пшидач.

Напомним, что после обнародования указа в Министерство иностранных дел Польши был вызван посол Украины в Варшаве Василий Боднарь. Польская сторона выразила официальный протест и подчеркнула, что такой шаг вызывает серьезную обеспокоенность в польском обществе. Кроме того, в Польше прозвучали заявления о возможном пересмотре отношения к государственным наградам, ранее полученным президентом Украины. Представители окружения Навроцкого заявили, что после этого решение Зеленский потерял моральное право претендовать на самые высокие польские знаки отличия.

