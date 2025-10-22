Венгрия возмутилась угрозой Польши об аресте Путина, но опять оконфузилась

Рубрики
Slava Kot
Напряжение между Польшей и Венгрией снова обострилось после заявления польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможном аресте Владимира Путина в случае его пролета над территорией Польши. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сиярто подверг резкой критике Варшаву, обвинив польские власти в "попустительстве террористам".
Радослав Сикорский пристыдил Петера Сиярто. Фото из открытых источников
Спор между Венгрией и Польшей вспыхнул после того, как Сикорского спросили о возможном перелете самолета Путина в Будапешт, где планируется встреча российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом. В ответ польский министр заявил, что не может обеспечить безопасность Путину, ведь Варшава может посадить его самолет и отправить на трибунал в Гаагу из-за действующего ордера на арест от Международного уголовного суда за военные преступления в Украине.
На это заявление отреагировал Сиярто, напомнивший, что польский суд отказал в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток-2".
Сикорский не просто ответил Сиярто, но и публично "пристыдил" Будапешт. Он отметил, что действия украинца не были преступлением и надеется, что другой украинец выведет из строя нефтепровод "Дружба", которым Венгрия получает нефть из РФ.
Напомним, что Венгрия, остающаяся единственным членом ЕС, сохраняющим тесные контакты с Кремлем, объявила о начале выхода из Международного уголовного суда. Однако до июня 2026 года Будапешт обязан придерживаться его решений. Несмотря на это, правительство Виктора Орбана уже заявило, что не будет исполнять ордер МУС и не будет задерживать Путина в случае его приезда.
