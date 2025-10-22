Венгрия возмутилась угрозой Польши об аресте Путина, но опять оконфузилась

Напряжение между Польшей и Венгрией снова обострилось после заявления польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о возможном аресте Владимира Путина в случае его пролета над территорией Польши. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сиярто подверг резкой критике Варшаву, обвинив польские власти в "попустительстве террористам".

Радослав Сикорский пристыдил Петера Сиярто. Фото из открытых источников

Спор между Венгрией и Польшей вспыхнул после того, как Сикорского спросили о возможном перелете самолета Путина в Будапешт, где планируется встреча российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом. В ответ польский министр заявил, что не может обеспечить безопасность Путину, ведь Варшава может посадить его самолет и отправить на трибунал в Гаагу из-за действующего ордера на арест от Международного уголовного суда за военные преступления в Украине.

На это заявление отреагировал Сиярто, напомнивший, что польский суд отказал в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток-2".

"Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать взорвавшего "Северный поток-2" террориста", — написал глава МИД Венгрии, намекая на политическую заангажированность польских властей.

Сикорский не просто ответил Сиярто, но и публично "пристыдил" Будапешт. Он отметил, что действия украинца не были преступлением и надеется, что другой украинец выведет из строя нефтепровод "Дружба", которым Венгрия получает нефть из РФ.

"Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадяр, наконец-то сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию", — ответил Сикорский.

Напомним, что Венгрия, остающаяся единственным членом ЕС, сохраняющим тесные контакты с Кремлем, объявила о начале выхода из Международного уголовного суда. Однако до июня 2026 года Будапешт обязан придерживаться его решений. Несмотря на это, правительство Виктора Орбана уже заявило, что не будет исполнять ордер МУС и не будет задерживать Путина в случае его приезда.

