Пєсков заявив про "фантастичну" версію польоту Путіна на зустріч з Трампом

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на поширену у ЗМІ версію про можливе спільне прибуття до Угорщини президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. За словами Пєскова, ідея про те, що обидва лідери могли б прилетіти на одному літаку до Будапешта, є "фантастичною" і не має нічого спільного з реальністю.
Речник Кремля Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі отримав питання щодо його ставлення до версії польоту Володимира Путіна та Дональда Трампа на одному літаку на переговори до Угорщини.
Також Пєсков заявив, що наразі немає конкретної дати щодо можливої зустрічі лідерів США та РФ на території європейської країни.
Зустріч лідерів планується в столиці Угорщини, однак логістика подорожі Путіна залишається складною. Над територією Європейського Союзу, включно з Польщею, діє повна заборона на польоти російських літаків. До того ж, Міжнародний кримінальний суд (МКС) ще у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може примусово посадити літак Путіна у своєму повітряному просторі й передати його до Гааги. За словами польського дипломата, уряд не може гарантувати, що "незалежний суд не накаже затримати підозрюваного для доставки до трибуналу".