Пєсков заявив про "фантастичну" версію польоту Путіна на зустріч з Трампом

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на поширену у ЗМІ версію про можливе спільне прибуття до Угорщини президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. За словами Пєскова, ідея про те, що обидва лідери могли б прилетіти на одному літаку до Будапешта, є "фантастичною" і не має нічого спільного з реальністю.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі отримав питання щодо його ставлення до версії польоту Володимира Путіна та Дональда Трампа на одному літаку на переговори до Угорщини.

"Як до фантастичної версії і ставлюся", — коротко відповів Пєсков.

Також Пєсков заявив, що наразі немає конкретної дати щодо можливої зустрічі лідерів США та РФ на території європейської країни.

Зустріч лідерів планується в столиці Угорщини, однак логістика подорожі Путіна залишається складною. Над територією Європейського Союзу, включно з Польщею, діє повна заборона на польоти російських літаків. До того ж, Міжнародний кримінальний суд (МКС) ще у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може примусово посадити літак Путіна у своєму повітряному просторі й передати його до Гааги. За словами польського дипломата, уряд не може гарантувати, що "незалежний суд не накаже затримати підозрюваного для доставки до трибуналу".

Також "Коментарі" писали, що у Росії відреагували на можливий зрив зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті.