Как теракт в Крокусе бьет по самой же РФ: поверили ли россияне в бред об украинском следе

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Кравцев Сергей
Месяц назад, 22 марта, произошел теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали сотни человек (погибли около 150, свыше 500 пострадали). Несмотря на то, что ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство (ИГИЛ), путинский режим дал приказ искать "украинский след". Чем следователи и пропаганда усиленно занимаются, выбивая у задержанных таджиков показания под пытками о "руке Киева". Что можно сказать о том теракте и действиях Кремля месяц спустя? Почему россияне так легко "проглотили" скормленную им версию путинского режима? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Россия показала очевидный пример того, как политическая мотивация рушит рациональные подходы, прагматические пути решения проблем.
Он напоминает, что главными борцами с терроризмом, с его спонсорами, являются именно США и в целом коллективный Запад. И его разведки предупреждали РФ об угрозе терактов. А та, мало того, что проигнорила предупреждение, так потом еще попыталась навесить всех собак на Украину и Запад. Это, понятно, вызвало откровенно негативную реакцию со стороны демократического мира, констатирует Алексей Голобуцкий.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так поясняет безоговорочное принятие россиянами версии об украинском следе в событиях в "Крокусе" месячной давности:
Пропагандистские нарративы достаточно понятны значительной части россиян, которые не хотят думать, анализировать, отмечает эксперт. Им дают простую картинку, назначают виновных — и они всем довольны. Не нужно думать о том, при чём здесь ИГИЛ, какие у него претензии к РФ на современном этапе и так далее.
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