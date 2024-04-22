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Как теракт в Крокусе бьет по самой же РФ: поверили ли россияне в бред об украинском следе

Маразм дошел до того, что кремлевские пропагандисты начали «забрасывать» Штатам финансирование терроризма

22 апреля 2024, 14:25
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Кравцев Сергей
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Месяц назад, 22 марта, произошел теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали сотни человек (погибли около 150, свыше 500 пострадали). Несмотря на то, что ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство (ИГИЛ), путинский режим дал приказ искать "украинский след". Чем следователи и пропаганда усиленно занимаются, выбивая у задержанных таджиков показания под пытками о "руке Киева"Что можно сказать о том теракте и действиях Кремля месяц спустя? Почему россияне так легко "проглотили" скормленную им версию путинского режима? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Как теракт в Крокусе бьет по самой же РФ: поверили ли россияне в бред об украинском следе

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

РФ перешла очередные "красные линии"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Россия показала очевидный пример того, как политическая мотивация рушит рациональные подходы, прагматические пути решения проблем.

"Обвинив Украину и Запад в финансировании терроризма, в собственно подготовке теракта в "Крокусе"РФ, по мнению тех же США, перешла очередные "красные линии". Некоторые считают, что согласие республиканцев выделить, наконец, мощный пакет военно-финансовой помощи Украинев том числе из-за совершенно неадекватной реакции путинского режима на теракт в "Крокусе". Особенно в ракурсе того, что кремлевские пропагандисты и старцы начали "забрасывать" Штатам финансирование терроризма. Абсолютно безосновательно, глупо, притягивая даже не факты, а какой-то бред за уши – это уже за гранью", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что главными борцами с терроризмом, с его спонсорами, являются именно США и в целом коллективный Запад. И его разведки предупреждали РФ об угрозе терактов. А та, мало того, что проигнорила предупреждениетак потом еще попыталась навесить всех собак на Украину и Запад. Это, понятно, вызвало откровенно негативную реакцию со стороны демократического мира, констатирует Алексей Голобуцкий.

"Ну, а в самой РФ все, кто должен был заниматься предотвращением терактов, все, кто проводит сейчас расследование случившегося в "Крокусе", получили четкую команду сверху – искать любые связи с Украиной и Западом. А подтасовывать факты, в том числе путем пыток подозреваемых, намного проще, чем заниматься реальной борьбой с терроризмом, поиском его ячеек, связей и так далее. В любом случае это ударит по России. Уже бьет", – уверен эксперт.

Раз война с Украиной, значит всегда и во всём виновата Украина

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так поясняет безоговорочное принятие россиянами версии об украинском следе в событиях в "Крокусе" месячной давности:

"Дело в том, что с одной стороны, эффективно и активно работает пропаганда, которая доносит нужную Кремлю точку зрения, находя необходимые аргументы. Не будем забывать и об определенных репрессивных элементах, которые не дают возможности во всеуслышание сомневаться в том, что говорят официальные источники. К тому же, значительная часть населения РФ согласна с "линией партии". Потому там такое отношение к представителям других национальностей, потому легко верят "украинский след" в любых проблемах. Это соответствует ментальности значительного количества россиян".

Пропагандистские нарративы достаточно понятны значительной части россиян, которые не хотят думать, анализировать, отмечает эксперт. Им дают простую картинку, назначают виновных — и они всем довольны. Не нужно думать о том, при чём здесь ИГИЛкакие у него претензии к РФ на современном этапе и так далее.

"А так складывается простая стройная схема: раз война с Украиной, значит всегда и во всём виновата Украина", – заключает Игорь Рейтерович.

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Источник: https://comments.ua/
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