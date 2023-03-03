Что станет первым шагом к смене власти в России

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Моесеенко Валентина
Президент Путин на фоне дипломатических и военных поражений может уйти от Кремля. В таком случае окружение российского президента может рискнуть принимать решение без его ведома, что станет первым шагом к смене власти. Такое мнение в телеэфире высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, пишут "Комментарии".
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По мнению эксперта, когда российский президент удалится от своего кабинета в Кремле, ближайшее окружение рано или поздно начнет принимать решение без ведома своего начальника. Путин под грузом постоянных неудач, постоянных провалов как на войне, так и на дипломатическом фронте будет проводить больше времени на Валдае или Сочи: где угодно, только не на работе.
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Писали "Комментарии" ранее, что из-за катастрофических потерь, из-за опрокидывания огромной части Росгвардии на территорию Украины, внутри самой РФ ситуация все больше выходит из-под контроля Москвы. Соответственно, национальные движения могут бороться за собственную независимость от тирании Кремля.
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