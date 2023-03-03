Что станет первым шагом к смене власти в России

Президент Путин на фоне дипломатических и военных поражений может уйти от Кремля. В таком случае окружение российского президента может рискнуть принимать решение без его ведома, что станет первым шагом к смене власти. Такое мнение в телеэфире высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, пишут "Комментарии".



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“Уже появились первые серьезные заявления от ближайшего окружения Путина. В частности, Олег Дерипаска заявил, что без внешних денег России будет очень плохо, что Россия никуда не поедет на внутреннем ресурсе и будет становиться только хуже и ситуация станет катастрофической. От человека такого уровня дорогого стоит слышно такие откровения", — сказал он.

По мнению эксперта, когда российский президент удалится от своего кабинета в Кремле, ближайшее окружение рано или поздно начнет принимать решение без ведома своего начальника. Путин под грузом постоянных неудач, постоянных провалов как на войне, так и на дипломатическом фронте будет проводить больше времени на Валдае или Сочи: где угодно, только не на работе.

Это может спровоцировать момент, когда люди соберутся и скажут, что им нужно принимать какое-то решение. Кто эти люди? Технократы в лице Сергея Кириенко или Антона Вайно, приближенные олигархи, соберущиеся силовики скажут, что нужно оперативно принимать решение таким маленьким политбюро, поскольку Владимир Владимирович не может, ведь он далеко. И как только будет принято первое решение, даже маленькое, это будет первой ступенькой к тому, что Путин идет все дальше от власти", — резюмировал Иван Ступак.

На портале "Комментарии" говорилось, что один из самых богатых людей России Олег Дерипаска заявил, что в следующем, 2024 году, казна Российской Федерации может оказаться пустой из-за давления санкций.

Писали "Комментарии" ранее, что из-за катастрофических потерь, из-за опрокидывания огромной части Росгвардии на территорию Украины, внутри самой РФ ситуация все больше выходит из-под контроля Москвы. Соответственно, национальные движения могут бороться за собственную независимость от тирании Кремля.

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