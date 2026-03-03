Действительно ли РФ готовит жесткие санкции против США за Иран: заявление Лаврова

Москва не намерена вводить санкции против США из-за войны против Ирана. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Это просто не наш метод. Мы никогда к таким вещам не прибегаем. Но, что касается остальных, я просто не вижу интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает исключительно сам Запад, прежде всего Соединенные Штаты", — сказал министр.

По словам Лаврова, ни одна другая страна или международная организация не рискнет вводить санкции против США.

"Я считаю, что это отражение глубинных перемен и глубинных же проблем в мировой политике. США прямо заявляют, что они не будут руководствоваться никакими принципами ООН, что они будут руководствоваться только интересами своего государства", — добавил Сергей Лавров.

Читайте также на портале "Комментарии" — за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил Ирану, что время истекло и уже слишком поздно для переговоров. Так глава Белого дома прокомментировал слова одного из пользователей Truth Social.

Ранее "Комментарии" писали — Путин станет единственным победителем в войне Трампа с Ираном: что задумал Кремль.



