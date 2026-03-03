logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чи справді РФ готує жорсткі санкції проти США за Іран: заява Лаврова
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи справді РФ готує жорсткі санкції проти США за Іран: заява Лаврова

Лавров дорікнув Вашингтону тим, що США перестали керуватися принципами ООН

3 березня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Москва не має наміру вводити санкції проти США через війну проти Ірану. Відповідну заяву зробив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Чи справді РФ готує жорсткі санкції проти США за Іран: заява Лаврова

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдається. Але, що стосується інших, я просто не бачу інтересу використовувати цей ресурс, до якого вдається виключно сам Захід, насамперед Сполучені Штати", — сказав міністр.

За словами Лаврова, жодна інша країна чи міжнародна організація не ризикне запроваджувати санкції проти США.

"Я вважаю, що це відображення глибинних змін і глибинних проблем у світовій політиці. США прямо заявляють, що вони не керуватимуться жодними принципами ООН, що вони керуватимуться лише інтересами своєї держави", — додав Сергій Лавров.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, про що говорить позиція Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Ірану, що час минув і вже надто пізно для переговорів. Так глава Білого дому прокоментував слова одного із користувачів Truth Social.

Раніше "Коментарі" писали – Путін стане єдиним переможцем у війні Трампа з Іраном: що задумав Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини