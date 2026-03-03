Чи справді РФ готує жорсткі санкції проти США за Іран: заява Лаврова

Москва не має наміру вводити санкції проти США через війну проти Ірану. Відповідну заяву зробив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдається. Але, що стосується інших, я просто не бачу інтересу використовувати цей ресурс, до якого вдається виключно сам Захід, насамперед Сполучені Штати", — сказав міністр.

За словами Лаврова, жодна інша країна чи міжнародна організація не ризикне запроваджувати санкції проти США.

"Я вважаю, що це відображення глибинних змін і глибинних проблем у світовій політиці. США прямо заявляють, що вони не керуватимуться жодними принципами ООН, що вони керуватимуться лише інтересами своєї держави", — додав Сергій Лавров.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, про що говорить позиція Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив Ірану, що час минув і вже надто пізно для переговорів. Так глава Білого дому прокоментував слова одного із користувачів Truth Social.

Раніше "Коментарі" писали – Путін стане єдиним переможцем у війні Трампа з Іраном: що задумав Кремль.



