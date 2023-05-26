Действительно ли РФ в полной экономической изоляции – в чем недоработка Украины

Российский диктатор Владимир Путин пытается делать вид, что всё более превращающаяся в изгоя страна-агрессор имеет важные партнерские отношения с другими государствами. Потому делает ставку на всякого рода международные форумы, отмечают специалисты американского Института изучения войны (ISW). Так, Путин призывает страны Азии, Африки и Латинской Америки формировать многополярный мировой порядок. Пытается чего-то добиться на Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ), где он и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко нарвались на критику лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева за то, что создали "единое государство". Что можно сказать о процессе изоляции и потери влияния РФ на данный момент? Где есть позитивные для Украины тенденции, а где – нет (и почему)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

То, что РФ еще собирает какие-то международные форумы, то, что на них еще кто-то приезжает – это скорее некие церемонии перед "забоем"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что россияне могут сейчас собрать на те или иные мероприятия у себя лишь тех, кто приезжает как бы из вежливости. И то, ориентируясь, скорее, на просьбы Китайской Народной Республики (КНР), нежели на уговоры РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Происходит стремительное экономическое, политическое сближение Китая с центрально-азиатскими государствами. И Пекин явно дает понять, что готов гарантировать безопасность региона. Нанося всем этим удары по российскому влиянию". "Это, прежде всего, страны Центральный Азии (тут точно рука КНР), Армения (тут скорее влияние Ирана). О Беларуси помолчим, там своя история, – отмечает эксперт. – То есть, по сути, все эти заседания типа в рамках ЕЭФ уже не несут практического наполнения – и не будут иметь логично продолжения. И, действительно, Токаев смачно проехался по Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), напомнив о том, что Россия и Беларусь создают единое государство, с оружием – одним на двоих, явно выбиваясь за рамки данного объединения. Это уже был намек еще и на то, что единое оружие на двоих есть теперь у стран Центральной Азии с Китаем. Поскольку последний активно расширяет свою сферу влияния. Недавно, к примеру, проводил у себя саммит "Центральная Азия – Китай", в рамках которого КНР, Узбекистан и Кыргызстан огласили намерение построить железнодорожный коридор по маршруту "Китай – Европа" в обход России

По словам Тараса Загороднего, если ранее Пекин рассматривал "Транссиб" как единственный – короткий, дешевый, понятный путь в Европу через территорию РФ, то теперь появиться обходной железнодорожный путь – через Центральную Азию, Турцию – всё в ту же Европу.

"То, что РФ еще собирает какие-то международные форумы (без участия стран Запада, заметьте), то, что на них еще кто-то приезжает (азиаты, латиноамериканцы, африканцы) — это скорее некие церемонии перед "забоем". Основная масса приезжающих, подчеркиваю, личная инициатива Китая. Который исповедует тактику задабривания бычка перед убоем. Российскому бычку не говорят, что его будут убивать и расчленять. Его поглаживают, похлопывают, говорят "ты молодец, продолжай в том же духе". Чтобы приговоренный себя спокойно чувствовал", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, со стороны КНР используется метод кнута и пряника. И пока в публичной плоскости Пекин не осуждает российскую агрессию, продолжая говорить о поиске политического решения "урегулирования украинского кризиса" (чем явно подыгрывает Москве), одновременно он медленно, но верно, осваивает и российские территории (особенно на Дальнем Востоке), и еще недавно российскую сферу влияния (в той же Центральной Азии).

"А, когда в КНР недавно прибыл премьер РФ Мишустин, его достаточно грубо не приняли вообще везде. И это, похоже, ответ на поездку замглавы Совбеза, лидера "Единой России", экс-президента РФ Медведева во Вьетнам, который является соперником Китая, и к которому КНР имеет территориальные претензии. Резюмируя: картинку якобы не изоляции и якобы наличия хоть какого-то геополитического влияния россиянам еще обеспечивают (чтобы они не чувствовали себя бычками, ведомыми на убой), но это лишь картинка, не более. Реальность для страны-агрессора и ее граждан – мрачная, а будущее так и вовсе – черным-черно", – констатирует Тарас Загородний.

Наивно просто радоваться тому, что и без нашего участия международная экономическая изоляция России – усиливается

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко обращает внимание на то, что изоляция РФ могла быть более эффективной, если бы Украина улучшила свою кадровую политику в дипломатической сфере. И начала, наконец, назначать на должности послов специалистов, а не кого попало.

– и посла в Казахстане у нас до сих пор нет? Обратите внимание на то, в каких выражениях пресс-секретарь казахского МИДа не подтвердил данную информацию Для того, чтобы использовать подобные ситуации в свою пользу надо иметь – с помощью кого это делать. А не просто радоваться тому, что и без нашего участия международная экономическая изоляция России – усиливается", – уверен Юрий Гаврилечко. "Толку от того, что мы просто обращаем внимание на публичную позицию президента Токаева, явно для нас выигрышную, если примерно за неделю до данного форума Казахстан не выдал агреман недипломату (речь о бывшем главы Луганской ОВА Гайдае, которого Киев пытался отправить послом в Казахстан

У всех стран, акцентирует он, есть свои интересы. И международные экономические форумы – это вершина айсберга, за которой стоит масса непубличной работы. Именно ей, такой работой, надо заниматься, чтобы потом не удивляться произошедшему. Следует самим, предварительно, участвовать в подготовке повестки дня разного рода мероприятий, активно взаимодействуя со стейкхолдерами заранее, а не выступая статистами по факту, акцентирует эксперт.

Путин всё равно будет пытаться использовать любые возможности, чтобы как-то подчеркнуть роль России в будущем новом миропорядке

Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким мнением:

"Я думаю, Путин в целом вполне оценивает ситуацию как контролируемую. Количество населения в странах Западного мира, поддержавшего санкции, вероятно даже не превышает 25% земного населения. Да, ВВП там значителен, но он уменьшается в рамках мирового ВВП. Индия и Китай растут быстрее западного мира. России будет, кому продавать свои энергоресурсы".

На этом фоне, отмечает эксперт, Путин продолжает двигать свою еще довоенную доктрину о многополярном мире, где Россия занимает особое место.

"Вот только здесь всем очевидно, что после потери военного потенциала в Украине особое место России мир уже не ждет, – подчеркивает Даниил Монин. – В том смысле, в каком ей бы хотелось. Однако Путин всё равно будет пытаться использовать любые возможности, чтобы как-то подчеркнуть роль России в будущем новом миропорядке. Ведь это вопрос его физической выживаемости также".

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли Украину сейчас усадить за стол переговоров – как нам реагировать на "мирные" инициативы.



