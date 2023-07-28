Действительно ли так важна Африка для России – на кого рассчитаны заявления Путина

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия-Африка, который многие уже окрестили "путинское шоу". Сам Путин во время выступления на открытии мероприятия предложил заменить украинское зерно на африканском рынке – российским. Что, по мнению координатора стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, выглядит как отчаянная попытка российского диктатора скрыть, какое влияние на африканские страны имело его решение не продлевать зерновое соглашение. Что на данном этапе можно сказать о российско-африканском саммите? Зачем он был нужен Путину – и оправдает ли его ожидания? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Обещания Путина поставлять ряду африканских стран бесплатное зерно – очередной популизм Москвы

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей обращает внимание, что, несмотря на длительную подготовку и ожидание, российско-африканский саммит имеет невысокий уровень представительства.

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"Всего 17 из 54 стран представлены первыми лицами. Пять стран проигнорировали приглашение, – отмечает эксперт. – Уже первый день форума показал, что Россия пытается коррумпировать африканских руководителей ценными подарками — это ярко характеризует пренебрежительное неоколониальное отношение к ним".

По мнению Игоря Соловья, обещания Путина поставлять ряду африканских стран бесплатное зерно – очередной популизм Москвы.

"Заявленные объемы не компенсируют дефицит, возникший из-за морской блокады Украины, – подчеркивает эксперт.

Интересным, по его мнению, стало появление на саммите главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина. Это, считает Игорь Соловей, свидетельствует об основном измерении современных российско-африканских отношений – наемничестве, насилии и оружии.

"А то, что российская пропаганда откровенно радовалась перевороту в Нигере накануне саммита, характеризует неоколониальную модель отношений, предлагаемых Кремлем Африке", – констатирует Игорь Соловей.

Африка важна для РФ как ресурсный регион

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Для Путина данный саммит важен как демонстрация, в том числе, претензий России на статус геополитического игрока. На фоне ослабления стран Европы и США в Африке, на фоне стабильно сильного влияния там Китая, Кремлю важно было показать, что РФ также является игроком, влияющим на настроение местных лидеров".

И тут, продолжает эксперт, демонстрация двойная с точки зрения приехавших делегаций.

С одной стороны – показать российской публики, что внешнеполитической изоляции нет. С другой – продемонстрировать странам Запада, что РФ якобы имеет поддержку в мире. В данном случае – со стороны стран Африки.

"Плюс – на фоне санкционного давления Запада и его союзников, ограничения доступа к ресурсам (те же титан и уран), Африка важна для РФ как ресурсный регион. Откуда можно брать сырье, куда можно частично экспортировать свою продукцию, причем не только АПК", – поясняет Игорь Тышкевич.

По его мнению, на данном этапе выводы делать рано. В смысле пропаганды, агитации, Россия уже получила необходимый эффект. А вот с точки зрения практической реализации (контракты, долгосрочные программы) – будет ясно ближе к новому году, считает эксперт.

Что касается заигрывания РФ с Африкой, тут она идет по стопам СССР

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что путинское предложение заменить в Африке украинское зерно на российское – это просто пиар.

"У нас основной покупатель – Китай. На втором месте – Нидерланды. Африка получает тоже немало зерна, но она, как правило, за него не платит. Часть зерна Украина за деньги ООН поставляла африканским странам. А российское зерно ООН не закупала и закупать не будет. Так что мы видим очередные пропагандистские трюки в исполнении Путина. Тем более, что объемы, которые он называл (всего по 25-50 тысяч тонн зерна – и то лишь для Буркина-Фасо, Мали, Эритреи) – ничтожны, – аргументирует экономист. – Что касается собственно заигрывания РФ с Африкой, тут она идет по стопам СССР, который в свое время потратил около 100 млрд долларов (по тем временем, сейчас это были бы уже триллионы!) на финансирование режимов ряда африканских стран. В советах были уверены, что, если будут вбухивать такие деньги в Африку, там станут строить социализм. Возникала забавная ситуация. Любой очередной диктатор, захватив власть в той или иной африканской стране, заявлял, что будет строить социализм, ехал в Москву, брал деньги. Понятно, что потом всё разворовывалось — на чем строительство социализма на африканских просторах и заканчивалось".

Путин, акцентирует эксперт, совершает абсолютно те же ошибки, что в свое время советские правители. Он тупо пытается подкупить африканские страны. Не понимая специфику региона.

"Если Египет и ЮАР — более-менее понятны, экономически и политически плюс-минус стабильны, то в большинстве остальных происходят постоянные дестабилизационные процессы. Власть меняется очень часто, как правило, путем военных переворотов. А правители зачастую не контролируют часть страны. И попытки Путина дать кому-то из нынешних правителей солидный куш ради поддержки РФ — всё равно, что бросать деньги в яму. Бессмысленно, бесперспективно. Но Путин мыслит советскими стереотипами. И действует точно так же. И эффект будет такой же – никакой", – прогнозирует Александр Охрименко.

У него нет сомнений, что этот саммит нужен Путину исключительно для пиара. Но эффекта не будет никакого, уверяет экономист.

"Африка – специфический регион, – поясняет Александр Охрименко. – Он, вроде бы, богат природными ресурсами. Но там такой бардак, такие злоупотребления, такой хаос, что даже китайцы, плотно зашедшие в последние годы на данный континент, хватаются за головы. Вбухали средств в Африку они немало, а с отдачей – проблемы. Куча инвестиций, куча прожектов, а толку — никакого. И в свое время бывшие колонизаторы – французы, англичане, во многом поэтому предпочли отказаться от колоний и уйти с Африки, которая обходилась слишком дорого".

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