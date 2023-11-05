Есть ли у Путина двойники: появился ответ из Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, есть ли у президента России Владимира Путина двойники, которые используются для безопасности российского диктатора.



Президент России Владимир Путин или его предполагаемый двойник. Фото из открытых источников

Во время эфира федерального марафона "Знания" спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления о существовании двойников у президента России Владимира Путина.

"Путин у нас один", – коротко ответил Песков.

Недавно в сети начали активно распространяться слухи, что президент России имеет несколько двойников. В частности, это касается информации о якобы смерти Путина и замене его на одного из двойников, которые продолжают выполнять роль президента России.

Кроме того, в сеть попадает все больше видео и фотоматериалов со странным поведением президента России, что усиливает слухи как о смерти Путина, так и о существовании его двойников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина. Согласно анализу нескольких речей президента России, ученые обнаружили, что его внешний вид и голос значительно отличаются. Например, выступавший на параде Путин 9 мая отличается от Путина, бывшего в Крыму и Мариуполе. Однако исследование также выявило, что Путин, посетивший оккупированные территории Украины, также имеет значительные различия с Путиным в Крыму. Таким образом, японские исследователи считают, что президент России имеет по меньшей мере два двойника. Эта информация подтверждается и данными украинской разведки.

Также "Комментарии" писали об удивительном поведении Путина, внезапно схватившегося за руку. Соответствующее видео попало в сеть после нескольких дней с момента слухов о смерти президента России.