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Есть ли у Путина двойники: появился ответ из Кремля

В Кремле отреагировали на заявления о двойниках президента России Владимира Путина.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, есть ли у президента России Владимира Путина двойники, которые используются для безопасности российского диктатора.

Есть ли у Путина двойники: появился ответ из Кремля

Президент России Владимир Путин или его предполагаемый двойник. Фото из открытых источников

Во время эфира федерального марафона "Знания" спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления о существовании двойников у президента России Владимира Путина.


"Путин у нас один", – коротко ответил Песков.

Недавно в сети начали активно распространяться слухи, что президент России имеет несколько двойников. В частности, это касается информации о якобы смерти Путина и замене его на одного из двойников, которые продолжают выполнять роль президента России.

Кроме того, в сеть попадает все больше видео и фотоматериалов со странным поведением президента России, что усиливает слухи как о смерти Путина, так и о существовании его двойников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина. Согласно анализу нескольких речей президента России, ученые обнаружили, что его внешний вид и голос значительно отличаются. Например, выступавший на параде Путин 9 мая отличается от Путина, бывшего в Крыму и Мариуполе. Однако исследование также выявило, что Путин, посетивший оккупированные территории Украины, также имеет значительные различия с Путиным в Крыму. Таким образом, японские исследователи считают, что президент России имеет по меньшей мере два двойника. Эта информация подтверждается и данными украинской разведки.

Также "Комментарии" писали об удивительном поведении Путина, внезапно схватившегося за руку. Соответствующее видео попало в сеть после нескольких дней с момента слухов о смерти президента России.



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