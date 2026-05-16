Это еще не конец: Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойных ударах по РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский показал дальнобойные удары по России через неделю и добавил, что большинство операций еще продолжаются. Подходящее видео Зеленский выложил у себя в Facebook.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Владимир Зеленский напомнил, что снаряды также избивали по нефти и кораблям на расстоянии почти 1000 километров от фронта.
Читайте на портале "Комментарии" — ночью 16 мая беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России. На объекте загорелся масштабный пожар. Местные жители сообщают, что система ПВО не сработала ни разу.
Также издание "Комментарии" сообщало – ночью 15 мая в Рязани прозвучала серия сильных взрывов на фоне атаки неизвестных беспилотников. На территории Рязанского НПЗ – одного из самых больших в России – вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщали в пабликах о 8-10 взрывах в разных районах города.
Ранее "Комментарии" писали – ночью 4 мая беспилотник попал по зданию на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. При этом традиционно уточнил, что пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.