Це ще не кінець: Зеленський заінтригував заявою про далекобійні удари по РФ

Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський показав далекобійні удари по Росії за тиждень та додав, що більшість операцій ще тривають. Відповідне відео Зеленський виклав у себе у Facebook.
Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський нагадав, що снаряди також били по нафті та кораблях на відстані майже 1000 кілометрів від фронту.
Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.
Також видання "Коментарі" повідомляло — вночі 15 травня в Рязані пролунала серія сильних вибухів на тлі атаки невідомих безпілотників. На території Рязанського НПЗ – одного з найбільших у Росії – спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли у пабліках про 8-10 вибухів у різних районах міста.
Раніше "Коментарі" писали — вночі 4 травня безпілотник влучив по будівлі на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. При цьому, традиційно уточнив, що постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.