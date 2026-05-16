Це ще не кінець: Зеленський заінтригував заявою про далекобійні удари по РФ

Глава української держави Володимир Зеленський показав далекобійні удари по Росії за тиждень та додав, що більшість операцій ще тривають. Відповідне відео Зеленський виклав у себе у Facebook.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

"Наші далекобійні санкції за цей тиждень. І більша частина операцій ще триває, тому на відео далеко не всі наші результати. Є ураження літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", зенітного ракетного комплексу "Тор", комплексу звʼязку "Редут-2УС", дронів і багато іншого", – зазначив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що снаряди також били по нафті та кораблях на відстані майже 1000 кілометрів від фронту.

"Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати", – висловився український лідер.

