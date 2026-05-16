Це ще не кінець: Зеленський заінтригував заявою про далекобійні удари по РФ
Це ще не кінець: Зеленський заінтригував заявою про далекобійні удари по РФ

Володимир Зеленський зазначив, що більшість операцій на території РФ ще триває

16 травня 2026, 13:26
Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський показав далекобійні удари по Росії за тиждень та додав, що більшість операцій ще тривають. Відповідне відео Зеленський виклав у себе у Facebook.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

"Наші далекобійні санкції за цей тиждень. І більша частина операцій ще триває, тому на відео далеко не всі наші результати. Є ураження літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", зенітного ракетного комплексу "Тор", комплексу звʼязку "Редут-2УС", дронів і багато іншого", – зазначив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що снаряди також били по нафті та кораблях на відстані майже 1000 кілометрів від фронту.

"Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати", – висловився український лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 16 травня безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що система ППО не спрацювала жодного разу.

Також видання "Коментарі" повідомляло — вночі 15 травня в Рязані пролунала серія сильних вибухів на тлі атаки невідомих безпілотників. На території Рязанського НПЗ – одного з найбільших у Росії – спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли у пабліках про 8-10 вибухів у різних районах міста.

Раніше "Коментарі" писали — вночі 4 травня безпілотник влучив по будівлі на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. При цьому, традиційно уточнив, що постраждалих немає. Одночасно дрони фіксували над Самарою.




Джерело: https://www.facebook.com/watch/zelenskyy.official/?ref=embed_video
