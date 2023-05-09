Главные выводы парадобесия РФ – чем запомнился парад на Красной площади

В России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В выступлении Путина уже не звучали ни Херсонская область, ни Запорожская, лишь унылое – защитить себя, защитить "людей Донбасса"

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

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"Сам по себе парад представлял жалкое зрелище. Не было никаких образцов новой техники, хваленых "Армат" (даже из картона). Не было авиации. Катнули лишь Т-34 да бронеавто".

Плюс, продолжает эксперт, обращает на себя внимание то, что парад можно назвать парадом детей… Собрали кадетов, МЧС, полицию. Военных как таковых не было.

"Обращает на себя внимание и уровень гостей. Лишь представителей бывших республик СССР. И то далеко не все. Что лишь подчеркивает изоляцию страны-агрессора. И то складывается впечатление, что Путин их уговорил приехать лишь для того, чтобы по Красной площади в момент парада ничего не прилетело. Фактически прикрылся гостями. И то, есть основания предполагать, что некоторые делегаты прибыли по просьбе Китая", – отмечает Кирилл Сазонов.

По его мнению, само выступление Путина – пустое, ни о чём, набор пропагандистских штампов в стиле "весь мир воюет против России", "мы только защищаемся". Старая попытка представить для россиян всё в формате отечественной войны.

"Видимо, очень стыдно признать, что столь расхваливаемая армия, которую они называли "второй армией мира" потерпела фактически поражение в Украине. Потому Путин пытается представить всё как войну против всего блока НАТО, – поясняет политолог. – В его выступлении уже не звучит ни Херсонская область, ни Запорожская. Лишь унылое – защитить себя, защитить "людей Донбасса". Амбиции резко сдулись. Криков дойти до Киев, Берлина, Парижа нет и рядом. Парад тусклый, унизительный для России и ее амбиций".

Главное достижение, которое рос-пропаганда будет раскручивать – то, что на параде были шесть президентов и один премьер

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Путину, оказалось, нечего сказать.

"Была, вероятно, заготовка, что к 9 мая удастся захватить хотя бы Бахмут (Артемовск), что можно выдать хоть за какой-то успех. Но даже этого не получилось. Всё очень блекло. Говорил штампами. В очередной раз признал наличие украинского народа. А, что он время от времени отрицает. А потом опять признаёт. Пытается изображать из себя консервативного лидера Третьего мира. Но получается очень бледно", – считает эксперт.

Так же, по его мнению, выглядело действо – сам парад.

"Пролет самолетов отменили, потому что это вызвало бы сильный диссонанс с отсутствием серьезного присутствия военно-воздушных сил РФ в Украине. Наши ПВО сильно их проредили. По той же причине, думаю, особо не гнали по Красной площади более-менее современные танки. Война ведь продолжается. И парад этот увидит не только Путин, но и обычное население России, в том числе те, кто сейчас на фронте. И у них, кого гонят вперед со старым оружием чуть ли не заградотряды, возникнут понятные вопросы. Думаю, пиар-служба Кремля сделала в этом смысле верный ход", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Он прогнозирует, что главное достижение, которое рос-пропаганда будет раскручивать (и которое, по мнению эксперта, стало возможным лишь благодаря огромным усилиям Москвы, и, скорее всего, Пекина) – то, что на параде были шесть президентов и один премьер.

"И у каждого были на то свои причины. Но именно это – единственное видимое достижение, которое Кремль может "продать" внутри страны. Что Путин не один, что РФ еще якобы на что-то влияет. Остальное – ни о чём", – констатирует Алексей Голобуцкий.

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