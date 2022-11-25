Какая страна на очереди? Депутат России намекает, что независимое государство следует ликвидировать (ВИДЕО)

Депутат Госдумы Российской Федерации от партии "Единая Россия" считает Армению незаконным образованием и намекает на ее ликвидацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой Telegram -канал на украинский военный корреспондент Андрея Цаплиенко.

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров. Фото: из открытых источников

На прошедшем в Ереване саммите ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию. Такой поступок армянского политика удивил Лукашенко и Путина, что заметно на обнародованном видео. После этого премьер-министр Армении закрыл заседание ОДКБ.

Пашинян обвиняет организацию, которая должна обеспечить безопасность Армении в бездействии. Перед началом саммита в Ереване местные жители вышли на протесты и потребовали, чтобы Путин не приезжал в их страну.

После подобных заявлений отношения между странами ухудшились, а депутат Госдумы РФ Евгений Федоров считает Армению незаконным государством. Российский политик утверждает, что власти в Армении были поставлены во время Оранжевой революции при содействии США.

"Армения тупиковая страна в геополитическом плане, ее выживание зависит от России. Как решить этот вопрос? Всегда нужно решать по закону. Армения вышла из СССР по закону? Нет, значит это незаконное государственное образование", — утверждает российский депутат.

Посмотреть видео со словами Евгения Федорова о Армении можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин хочет взять под контроль Молдову и проводит там пророссийские митинги.

Также "Комментарии" писали о плане Путина, потерпевшем крах из-за теплой погоды в Европе.

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