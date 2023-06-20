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Кремль отреагировал на встречу представителей США и Китая

Москва сообщила, как повлияет на Россию встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с китайским лидером Си Цзиньпином.

сегодня, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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В Кремле заявили, что встреча между представителем США Энтони Блинкеном и лидером Китая Си Цзиньпином не помешают связям между Москвой и Пекином. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Кремль отреагировал на встречу представителей США и Китая

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на встречу представителей США и Китая. Он заявил, что обе страны должны развиваться в предполагаемых условиях, а Соединенные Штаты должны уважать право Пекина самостоятельно решать, как себя вести с другими странами.


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Несмотря на это, в Москве считают, что улучшение отношений между США и Китаем не помешает России.

"Уровень стратегического партнерства с Китаем позволяет быть уверенным, что построение таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны", – заявил Песков.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай на выходных, чтобы попытаться улучшить дипломатические отношения между обострившимися в последние годы странами. В том числе и из-за разных взглядов государств на войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о получении обещания от лидера Китая по поводу войны в Украине. По его словам, Си Цзиньпин не будет предоставлять оружие для России. Примечательно, что расследование Foreign Policy утверждает о вероятности того, что Китай мог знать о начале вторжения России в Украину задолго до войны.

Также "Комментарии" писали о неожиданном шаге Китая для России. Пекин ввел ограничения для русских людей. Один из крупнейших мировых банков отказался делать денежные транзакции в долларах, юанях и нескольких валютах.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-20-23/index.html
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