Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия направит ядерное оружие на Эстонию, если там будут размещены ядерные средства союзников НАТО. По его словам, это якобы не угроза со стороны Москвы, а попытка РФ обеспечить собственную безопасность.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Россия "направит" свое ядерное оружие на Эстонию и Таллинн должен понять такую позицию Москвы.
Реакция Кремля прозвучала после слов министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, который заявил, что у страны нет доктринальных ограничений относительно возможного размещения ядерного оружия союзников, если такое решение примет НАТО в соответствии с оборонными планами Альянса.
Эстония, как и другие страны Балтии, усилила политику безопасности после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна может начать работу над собственным ядерным потенциалом из-за угрозы со стороны России.
Также "Комментарии" писали, что в России предлагают взорвать ядерную бомбу в космосе для войны против Украины. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нажать на "красную кнопку". Таким образом, Кремли не исключают применения ядерного оружия.