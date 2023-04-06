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Кремль реагирует на визит Макрона в Китай, где обсуждают давление на Россию

Эммануэль Макрон встретился с Си Цзиньпином и просит его надавить на Россию, чтобы склонить к мирным переговорам. Кремль реагирует и утверждает, что Китай не отразится на войне в Украине.

сегодня, 14:55
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Автор:

Slava Kot

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Китай, чтобы обсудить возможности давления на Россию и таким образом повлиять на окончание войны. В Кремле полагают, что Китай не поможет остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Кремль реагирует на визит Макрона в Китай, где обсуждают давление на Россию

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Президент США и президент Франции хотят привлечь Китай, чтобы ускорить окончание войны в Украине. Именно с этой целью Макрон встретился с Си Цзиньпином в Китае и заявил китайскому лидеру, что сможет вернуть Россию за стол переговоров.


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В России ответили, что хотя Китай и имеет значительный опыт в разрешении конфликтных ситуаций, однако Россия и дальше будет продолжать свои военные действия в Украине.

"Китай имеет очень эффективный и значительный потенциал по предоставлению посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали", — говорит спикер Кремля Дмитрий Песков вспомнив об Иране и Саудовской Аравии, возобновивших дипломатические отношения при посредничестве Китая.

Несмотря на это, в Кремле не верят, что Китай может повлиять на мир в Украине.

"Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирующая никаких перспектив для мирного урегулирования", — комментирует Песков слова Макрона о попытках Китая остановить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на слова Зеленского в Польше: требуют объяснений.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина для того, чтобы остановить войну в Украине.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/world/russia/4578660-kreml-ne-viryt-scho-kytai-dopomozhe-z-ukrainoui
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