Кремль совершил очередной промах: новая информация о двойниках Путина

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Slava Kot
Во время прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным другой Путин находился в совсем другом месте. Оказалось, что русский диктатор почти одновременно побывал в трех местах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Антон Геращенко опубликовал в соцсети, как Владимир Путин в прошлый четверг принимал участие в нескольких встречах, которые проходили почти одновременно. Геращенко показал последовательность событий, на которых появлялся президент России и хронология наложившихся друг на друга встреч.
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Посмотреть доказательства Геращенко о двойниках Путина можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка назвала количество двойников у президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Также "Комментарии" писали, что Путин не прощает предателей, поэтому может заказать убийство основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина. Изменение отношения к Пригожину объясняется его ударом по репутации Путина.
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