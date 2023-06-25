logo

BTC/USD

30579.15

ETH/USD

1887.67

LTC/USD

87.85

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль совершил очередной промах: новая информация о двойниках Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль совершил очередной промах: новая информация о двойниках Путина

Путин почти одновременно находился в трех местах: соответствующее видео с хронологией попало в сеть.

сегодня, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Во время прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным другой Путин находился в совсем другом месте. Оказалось, что русский диктатор почти одновременно побывал в трех местах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Кремль совершил очередной промах: новая информация о двойниках Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Антон Геращенко опубликовал в соцсети, как Владимир Путин в прошлый четверг принимал участие в нескольких встречах, которые проходили почти одновременно. Геращенко показал последовательность событий, на которых появлялся президент России и хронология наложившихся друг на друга встреч.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В ходе прямой трансляции заседания с членами Совбеза России во главе с настоящим Владимиром Путиным другой Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата и посетил Музей Победы. В то же время Путин встретился с премьер-министром Катара", — пишет Геращенко.

Посмотреть доказательства Геращенко о двойниках Путина можно ниже:

Следует отметить, что Путин требует перед встречей пройти карантин, который проходят местные журналисты, а вот международные политики обычно не соблюдают карантинные меры. Несоответствие разных протоколов свидетельствует об использовании двойников для Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка назвала количество двойников у президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что Путин не прощает предателей, поэтому может заказать убийство основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина. Изменение отношения к Пригожину объясняется его ударом по репутации Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1672280637095419904
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!