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Кто в ЕС готов прибыть на поклон к Путину: СМИ раскрыли детали об "инаугурации" диктатора

По информации Reuters, часть стран ЕС решила принять участие в "инаугурации" Путина

сегодня, 06:45 comments1400
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Кравцев Сергей
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20 стран-членов Евросоюза будут бойкотировать так называемую инаугурацию на очередной президентский срок российского диктатора Владимира Путина. Вот только есть 7 других стран ЕС, которые якобы планируют принять участие в событии, направив своих представителей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Кто в ЕС готов прибыть на поклон к Путину: СМИ раскрыли детали об "инаугурации" диктатора

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, об участии Великобритании в попытке легитимизации лидера страны-агрессора, которая должна пройти во вторник, информации пока нет.

Российские СМИ сообщили, что Кремль якобы пригласил глав всех иностранных дипломатических миссий в Москве.

Неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие, но ожидается, что семь других стран направят своих представителей.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии, заявил спикер Петер Стано в Брюсселе.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что не будет участвовать в "инаугурации". Страны Балтии, у которых сейчас нет своих представителей в Москве, категорически исключили посещение указанного мероприятия.

"Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена. Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося с российской агрессией", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис.

Читайте также на портале "Комментарии" — на вторник, 7 мая, намечена инаугурация переизбравшего себя российским правителем Путина, который царствует уже почти четверть века. В этот день он должен принять отставку правительства и представить кандидатуру нового премьер-министра. Под этот же день российская оккупационная армия хочет порадовать своего фюрера новыми завоеваниями в Украине. Впрочем, не исключено, что некий сюрприз стране-агрессору приготовит именно украинская сторона. Что и почему может произойти во время и вскоре после путинской инаугурации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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