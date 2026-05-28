Лавров истерически сорвался из-за жесткого требования ЕС сократить армию России
Лавров истерически сорвался из-за жесткого требования ЕС сократить армию России

В России грубо отреагировали на заявление Каи Каллас по поводу военных ограничений армии РФ.

28 мая 2026, 13:20
Slava Kot

В Кремле грубо ответили на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что любые военные ограничения для Украины должны все равно относиться и к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова европейского чиновника "идиотскими".

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров получил вопрос от местных СМИ о словах Каи Каллас, что в случае мирных переговоров по Украине Россия должна сократить собственную армию. Глава МИД РФ эмоционально ответил, что не хочет комментировать заявления Каллас.

"Слушайте, я идиотских заявлений не обсуждаю", – сказал Лавров.

Подобным образом высказалась и спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Тихо сам с собой я разговариваю", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Кая Каллас заявила, что уступки в возможных переговорах о завершении войны в Украине не могут быть односторонними. По ее словам, если Россия настаивает на сокращении украинской армии, аналогичные условия должны применяться и к российским войскам. Глава дипломатии ЕС напомнила о присутствии российских военных в Грузии и Молдове. По ее мнению, вывод российских сил с этих территорий является важным условием безопасности для Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что иностранные посольства не воспринимают серьезно угрозы России.

Также "Комментарии" писали, что Каллас заявила, что посольство США единственным покинуло Киев из-за угроз России. В США ответили, действительно ли их посольство тайно сбежало из Киева после угроз РФ. Там отметили, что советуют американцам не находиться в Украине.



