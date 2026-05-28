Лавров истерически сорвался из-за жесткого требования ЕС сократить армию России

В Кремле грубо ответили на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что любые военные ограничения для Украины должны все равно относиться и к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова европейского чиновника "идиотскими".

Сергей Лавров получил вопрос от местных СМИ о словах Каи Каллас, что в случае мирных переговоров по Украине Россия должна сократить собственную армию. Глава МИД РФ эмоционально ответил, что не хочет комментировать заявления Каллас.

"Слушайте, я идиотских заявлений не обсуждаю", – сказал Лавров.

Подобным образом высказалась и спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Тихо сам с собой я разговариваю", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Кая Каллас заявила, что уступки в возможных переговорах о завершении войны в Украине не могут быть односторонними. По ее словам, если Россия настаивает на сокращении украинской армии, аналогичные условия должны применяться и к российским войскам. Глава дипломатии ЕС напомнила о присутствии российских военных в Грузии и Молдове. По ее мнению, вывод российских сил с этих территорий является важным условием безопасности для Европы.

