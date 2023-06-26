Лукашенко может быть причастен к мятежу в РФ: Данилов сделал заявление

Одним из заинтересованных людей в мятеже на территории России может быть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он непосредственно может быть причастен к действиям главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина во время попытки переворота в России. Как передает портал "Комментарии", такую версию в эфире телемарафона высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО назвал очень странными действия главаря "вагнеровцев", который сначала показал свою решительность, захватив Ростов и Воронеж и видневшийся на Москву, но потом отказавшийся от такой идеи после разговора с Александром Лукашенко.

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Алексей Данилов заявил, что Лукашенко — "человек очень хитрый и беспринципный". И именно поэтому каждый его шаг может быть непредсказуемым.

"Я не исключаю, что он может этот же мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО высказал мнение, что у Пригожина обязательно есть сообщники в Кремле, и главарь "вагнеровцев" не самостоятельно принимал решение о перевороте в РФ.

Отметим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил посредником между "вагнеровцами", поднявшими мятеж и пошедшими на Москву, и Кремлем, который явно оказался не готов к такой ситуации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему роль "миротворца" отыграл именно Лукашенко, и почему главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в итоге отбывает именно в Беларусь.

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