Макаревич отреагировал на признание РФ "Л/ДНР": "Точно виноваты украинцы, которых начнут убивать?"

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Елизавета Черных
Российский музыкант Андрей Макаревич, который неоднократно осуждал российскую агрессию в отношении Украины, прокомментировал признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". На своей странице в соцсети Facebook артист написал несколько постов, в одном из которых задал вопрос россиянам, передает УНИАН.
Андрей Макаревич - фото из открытых источников
Музыкант также высказал свои опасения по поводу обстрелов на Донбассе. Фронтмен группы "Машина времени" признался, что боится, что отныне будут стрелять "по-настоящему".
Отметим, что ранее Макаревич выступил с критикой позиции Москвы по поводу выделения средств российских плательщиков налогов на учения военных вблизи границ Украины и "беженцев" из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Также артист резко высказывался об агрессии России в отношении нашего государства.
Напомним, что в понедельник, 21 февраля, глава Кремля Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости "незамедлительно признать суверенитет "ЛНР" и "ДНР". В тот же вечер президент Российской Федерации поставил подпись под соответствующими указами.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" — "Минск" умер, а вместе с ним умерла та основная функция, которую он выполнял – функция сдерживания дальнейшей агрессии России. Так оценивает путинское решение о признании Л-ДНР и легализации там российских войск политолог, конфликтолог Богдан Петренко.
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