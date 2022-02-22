Макаревич отреагировал на признание РФ "Л/ДНР": "Точно виноваты украинцы, которых начнут убивать?"

Российский музыкант Андрей Макаревич, который неоднократно осуждал российскую агрессию в отношении Украины, прокомментировал признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". На своей странице в соцсети Facebook артист написал несколько постов, в одном из которых задал вопрос россиянам, передает УНИАН.

Андрей Макаревич - фото из открытых источников

"Те жители Украины, которых сейчас начнут убивать — это они виноваты в том, что НАТО как бы "подвинулось к нашим границам?" Вот точно они?", — написал Андрей Макаревич.

Музыкант также высказал свои опасения по поводу обстрелов на Донбассе. Фронтмен группы "Машина времени" признался, что боится, что отныне будут стрелять "по-настоящему".

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный — самый мудрый. "Вот царь придёт — царь рассудит". История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит", — высказался о Путине музыкант.

Отметим, что ранее Макаревич выступил с критикой позиции Москвы по поводу выделения средств российских плательщиков налогов на учения военных вблизи границ Украины и "беженцев" из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Также артист резко высказывался об агрессии России в отношении нашего государства.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, глава Кремля Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости "незамедлительно признать суверенитет "ЛНР" и "ДНР". В тот же вечер президент Российской Федерации поставил подпись под соответствующими указами.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" — "Минск" умер, а вместе с ним умерла та основная функция, которую он выполнял – функция сдерживания дальнейшей агрессии России. Так оценивает путинское решение о признании Л-ДНР и легализации там российских войск политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

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