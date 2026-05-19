Медведев истерически отреагировал на угрозы НАТО ударить по Калининграду

Дмитрий Медведев взорвался оскорблениями после заявления МИД Литвы о возможности удара НАТО по Калининграду.

19 мая 2026, 10:10
Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО нанести удар по военным объектам в Калининграде в случае агрессии со стороны России. Ответ Медведева традиционно сопровождался резкими высказываниями и оскорблениями в адрес стран Балтии.

Дмитрий Медведев в своем сообщении назвал европейских политиков "русофобами" и использовал оскорбительные формулировки по поводу литовского дипломата. Медведев также высмеял заявления представителей Балтийских стран, призывающих к более жесткой позиции в отношении Москвы.

"Чем меньше размер, тем более неистовый лай. Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отличились в заливистом русофобском лае. Сначала некое "цахкно" из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока Украина не достигла успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по прозвищу "Бурис" предложил "показать россиянам" и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших с целью повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал", — заявил Медведев.

Напомним, Кястутис Будрис заявил, что Россия превратила Калининград в "маленькую крепость", где размещены системы ПВО и ракетные комплексы. По его словам, НАТО должно показать РФ, что способно прорвать оборону в Калининграде и в случае необходимости "сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы".

Калининградская область, отрезанная от основной территории России, остается одним из самых милитаризованных регионов Европы. Москва разместила там ракетные комплексы "Искандер", систему С-400 и другие элементы военной инфраструктуры.

