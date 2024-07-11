Медведев отреагировал на пункты декларации НАТО по Украине: назвал планы России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что задачей России будет исчезновение Украины и НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на текст совместной декларации НАТО по Украине по итогам саммита в Вашингтоне. По словам российского политика, Кремль должен сделать так, чтобы Украина и НАТО исчезли.

"Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" к НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", — заявил Медведев.

По итогам саммита НАТО в Вашингтоне был обнародован коммюнике, в котором Альянс обязался поддерживать Украину.

"Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — говорится в декларации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итоговой декларации НАТО появился пункт с критикой Китая, помогающий России в войне против Украины. В коммюнике НАТО сказано, что Пекин "безграничным" сотрудничеством с РФ направляет в Москву ресурсы, которые Кремль использует на войне. На эти сообщения резко ответили в КНР, где назвали подобные заявления клеветой.

Также "Комментарии" писали о том, что российский политик Дмитрий Медведев пригрозил смертью президенту Украины Владимиру Зеленскому. Медведев заявил, что Зеленского могут убить так же, как лидер УПА Степана Бандеру, которому агент КГБ выстрелил в лицо раствором цианида калия.



