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Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил пропагандистскими тезисами о том, что ждет миротворцев в Украине.

сегодня, 16:31 comments1307
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что лидеры стран ЕС обсуждают возможность введения миротворческих сил в Украину. На такую возможность ЕС отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Виктор Орбан объявил о том, что некоторые европейские лидеры решают стоит ли отправить в Украину миротворческие силы, однако не назвал какие именно страны идет речь. Сам премьер-министр Венгрии выступает против такого решения. По его мнению, это может привести к большей эскалации и в конце концов Третьей мировой войны.


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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, периодически комментирующий решение США и стран ЕС, отреагировал и на этот раз. Бывший президент России ответил в привычных для себя пропагандистских тонах.

"Страны Альянса продолжают изо всех сил напихать киевский режим оружием, танками и другой военной техникой. Шлют ежедневно своих инструкторов по убийству и кровавых наемников", — пишет Медведев.

Далее российский политик критикует НАТО, помогающее бороться Украине против агрессии со стороны РФ.

"Натовцы – не просто оборванные твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех других законченных п... придурков. И, цинично улыбаясь, предлагают свои "миротворческие" услуги", — высказывает пропагандистские мысли Медведев и добавляет, "такие "миротворцы" – наши прямые враги. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о российском после, который угрожает двум странам военными атаками.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/301
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