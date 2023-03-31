Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что лидеры стран ЕС обсуждают возможность введения миротворческих сил в Украину. На такую возможность ЕС отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Виктор Орбан объявил о том, что некоторые европейские лидеры решают стоит ли отправить в Украину миротворческие силы, однако не назвал какие именно страны идет речь. Сам премьер-министр Венгрии выступает против такого решения. По его мнению, это может привести к большей эскалации и в конце концов Третьей мировой войны.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, периодически комментирующий решение США и стран ЕС, отреагировал и на этот раз. Бывший президент России ответил в привычных для себя пропагандистских тонах.

"Страны Альянса продолжают изо всех сил напихать киевский режим оружием, танками и другой военной техникой. Шлют ежедневно своих инструкторов по убийству и кровавых наемников", — пишет Медведев.

Далее российский политик критикует НАТО, помогающее бороться Украине против агрессии со стороны РФ.

"Натовцы – не просто оборванные твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех других законченных п... придурков. И, цинично улыбаясь, предлагают свои "миротворческие" услуги", — высказывает пропагандистские мысли Медведев и добавляет, "такие "миротворцы" – наши прямые враги. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на "мирный" план Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о российском после, который угрожает двум странам военными атаками.