Медведев ответил Маску: запись россиянина заблокировали в Twitter

Социальная сеть Twitter , принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску заблокировала пропагандистскую корреспонденцию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Бывший президент России подверг критике Илона Маска за удаление его записи, в которой он возмутительно высказывался о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Илон Маск и Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в своих записях неоднократно высказывал скандальные тезисы и принимает обидные выражения в сторону союзников Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России является чрезвычайно активным пользователем социальных сетей, включая Twitter. Социальная сеть, принадлежащая Илону Маску, удалила последнюю запись Медведева.

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Медведев отреагировал и указал, что Илон Маск "прогнулся" перед США и Украиной. Далее политик признался, что главная цель использования социальной сети – это российская пропаганда.

"А если серьезно, то обойдемся и без него. В конце концов это только иностранная соцсеть, действующая в пользу американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — пишет Медведев.

В конце Дмитрий Медведев указал, что главная задача для России – нанести поражение Украине, США и их союзникам по НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Дмитрия Медведева. Российский политик удивительно отреагировал на попадание в черный список Молдавии Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Медведев похвалил скандальные заявления Виктора Орбана об Украине.