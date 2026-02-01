Медведев провоцирует Трампа через атомные субмарины США

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев публично отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о размещении американских атомных подлодок вблизи российских берегов. По словам Медведева, российская сторона не зафиксировала никаких субмарин, о появлении которых ранее говорил глава Белого дома.

Медведев провоцирует Трампа. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что Дональд Трамп является первым президентом США, фактически реализующим свою власть через публикации в социальных сетях, и позволил себе провокационные комментарии по поводу американских сигналов сдерживания.

"Можно иронизировать, что это непродуманно или эмоционально. Да, пожалуй, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы их так и не нашли", — сказал Медведев.

Таким образом, бывший президент РФ отреагировал на серию заявлений Трампа о военном присутствии США. 1 августа 2025 года президент Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон разместит две атомные подлодки "в соответствующих регионах" в ответ на "чрезвычайно провокационные" заявления Медведева. Позже, после испытания российской ракеты "Буревестник", Трамп также заявлял, что американская ядерная субмарина находится недалеко от российского побережья.

Это не первый раз Медведев провоцирует Трампа. В октябре прошлого года он выступал с подобными заявлениями утверждая, что "трудно найти черного кота в темной комнате, особенно если его там нет" имея в виду якобы отправленные Трампом атомные подлодки к РФ.

