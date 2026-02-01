logo

Медведев прямо пригрозил Зеленскому обезглавливанием
НОВОСТИ

Медведев прямо пригрозил Зеленскому обезглавливанием

Дмитрий Медведев снова выступил с угрозами в адрес Владимира Зеленского.

1 февраля 2026, 15:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова выступил с прямыми угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заявил, что политическая судьба украинского лидера уже якобы решена, использовав аллюзию на известный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Медведев прямо пригрозил Зеленскому обезглавливанием

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС Дмитрий Медведев пригрозил Зеленскому потерей головы, ссылаясь на слова российского писателя Михаила Булгакова, родившегося в столице Украины.

"Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин: "Аннушка уже пролила масло" и головы ему не сносить", — сказал Медведев.

Фраза "Аннушка уже разлила масло" — это крылатое выражение из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Один из героев романа Берлиоз из-за скользкого пола на трамвайных путях поскользнулся, упал под трамвай и ему отрезало голову. Таким образом фраза символизирует неотвратимость судьбы, роковую ошибку или событие, которое уже невозможно изменить, что приводит к катастрофическим последствиям.

Это не первый случай подобных заявлений со стороны Медведева. В конце прошлого года он уже угрожал президенту Украины утверждая, что "смерть дышит Зеленскому в спину", а также делая циничные заявления о якобы "экспонировании" его тела в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил смертью президенту Украины Владимиру Зеленскому подобно тому, как погиб Степан Бандера.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев заговорил о "приближающейся победе" России в войне против Украины.



