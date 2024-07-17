Медведев сделал новый прогноз по Украине: какие предсказания озвучил российский политик

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может перестать существовать до 2034 года. По его словам, НАТО якобы специально избрало эту дату для возможного вступления Украины в Альянс.



Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев дал наполненное российской пропагандой интервью изданию "Аргументы и факты". В нем бывший президент РФ дал прогноз, что Украина может исчезнуть до 2034 года.

"Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс к 2034-му. То есть никогда. Ведь в то время никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых — и на белом мире. По всей вероятности, не будет и Украины", — заявил Медведев.

Отметим, что российский политик неоднократно давал прогнозы, однако ни одно из предвидений Медведева не сбылось. К примеру, в конце 2022 года он сделал серию прогнозов на 2023 год. Российский политик заявлял, что Великобритания вернется в ЕС, Польша и Венгрия разделят территории запада Украины, начнется гражданская война в США, новая война в Европе между Францией и Германией, а также распад Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, когда Россия начала планировать полномасштабное вторжение в Украину. По словам российского политика, в Кремле могли начать войну в 2004 году, однако решили накопить "экономическое и военное могущество".

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил смертью президенту Украины Владимиру Зеленскому.