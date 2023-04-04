МИД России резко критикует вступление Финляндии в НАТО

После того как Финляндия официально стала 31 членом НАТО, Министерство иностранных дел России выступило с резким заявлением в сторону северной страны. В сообщении МИД РФ заявили, что Финляндия потеряла свою уникальную идентичность, и теперь не имеет права голоса по международным делам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, что вызвало шквал критики со стороны представителей Российской Федерации, в том числе и МИД.

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"Присоединившись к НАТО, Финляндия отказалась от своей уникальной идентичности и потеряла свою независимость, которая в течение десятилетий придавала ей особый статус в международных делах. Финляндия стала второстепенным членом НАТО без возможности влиять на какие-либо решения. Она утратила способность иметь право голоса по международным делам", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В МИД РФ добавили, что такой шаг Финляндии будет иметь негативное влияние на двусторонние отношения между странами.

Кроме российского министерства иностранных дел, также появилась реакция Кремля на вступление Финляндии в НАТО. Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг европейской страны приведет к обострению ситуации, а расширение военного альянса чревато безопасностью Российской Федерации.

Несмотря на различные угрозы РФ, генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на них, заявив, что членство Финляндии в НАТО спровоцировано российской агрессией в Украине. Именно поэтому северная страна в прошлом году подала заявку на вступление в Альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры отреагировали на вступление Финляндии в НАТО.

Также "Комментарии" писали о большом дипломатическом поражении Путина.