logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Могут ли вернуться в РФ сталинские времена – какая вероятность, что у россиян «сорвет клапан»
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли вернуться в РФ сталинские времена – какая вероятность, что у россиян «сорвет клапан»

В Кремле уже поняли, что политика устрашения дает свои результаты

26 апреля 2023, 15:02 comments1196
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считаютчто российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. К примеру, таких, как предлагает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призывая возродить сталинские репрессии и возродить понятие "враг народа"Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли Кремль боится "пережать"? Есть ли вероятность, что у россиян "сорвет клапан"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Могут ли вернуться в РФ сталинские времена – какая вероятность, что у россиян «сорвет клапан»

Протесты в России. Фото: из открытых источников

Клапан у россиян не сорвет, надеяться на это не стоит, предпосылок для этого нет

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли подчеркивает, что маховик репрессий раскручивается в РФ давно, но процесс интенсифицировался с 24 февраля прошлого года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Впрочем, пока нельзя говорить, что уровень репрессий в путинской России сравним со сталинскими в СССР. Но необходимость ужесточать меры воздействия на народ у российской власти явно есть – и она будет возрастать", – прогнозирует политолог.

Впрочем, продолжает он, пока ситуация в экономике страны-агрессора не так плачевна, как нам бы хотелось. Соответственно – жизненный уровень россиян не так снизился, чтобы они начали массово протестовать, выходить на улицы, пытаться свергнуть власть.

"Политика устрашения также дает свои результаты, – подчеркивает Максим Яли. – Протесты в крупных городах, возникшие вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, были жестко подавлены. Посадки, ужесточение законодательства, увеличение сроков за то или иное высказывание недовольства сыграли свою роль. Наиболее яркие лидеры оппозиции либо посажены, либо выехали за границу. Протесты утихли... Общество запугано, предпочитая молчать. Даже те, кто не поддерживает войну. А большинство, увы, поддерживает действия Кремля, просто не желая лично становиться его "игрушечным солдатиком" и отправляться в Украину".

По мнению эксперта, заявления типу гурулевского – это желание небольшой прослойки общества, т.н. "ультра-патриотов", сталинистов, закоренелых рашистов. Которые выступают скорее как пугалки.

"Так что клапан не сорвет, надеяться на это не стоит. Предпосылок для этого, увы, нет", – констатирует Максим Яли.

Иного выхода кроме как закручивать гайки, у Кремля нет

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец предполагает, что Кремль тестирует пределы терпения российских граждан.

"Гурулев и ему подобные тут – своеобразный "вброс", пробный камень. После чего будут смотреть на реакцию. Если ее нет, либо она слабая – власть идет дальше", – поясняет эксперт.

Сейчас, отмечает он, идет постепенной закручивание гаек. Путинский режим действует расчетливо, поступательно.

"Те же недавние ограничительные меры для призывниковкогда если ты через 20 дней после даже не вручения повестки лично, а ее появления в электронном кабинете, не явишься в военкомат, начинаются определенные санкции(запрет на вождение авто, получение кредита, выезд за границу) – это часть репрессивных мер. Иного выхода кроме как закручивать гайки, у Кремля нет. Люди начинают расползаться, прятаться. Никто не хочет идти умирать в Украину за путинские мечты. А Путин уже не может отступить, – акцентирует Тарас Березовец. – К сожалению, пока не видно, что у россиян может сорвать клапан – и они сметут власть в традиционном для себя кровавом бунте (бессмысленном и беспощадном). Но видно, что Кремль этого опасается. При этом продолжая методично усиливать давление на раболепный народ".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль уверяет, что воюет в Украине с НАТО – как это связано с затягиванием войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!