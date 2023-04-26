Могут ли вернуться в РФ сталинские времена – какая вероятность, что у россиян «сорвет клапан»

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. К примеру, таких, как предлагает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призывая возродить сталинские репрессии и возродить понятие "враг народа". Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли Кремль боится "пережать"? Есть ли вероятность, что у россиян "сорвет клапан"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в России. Фото: из открытых источников

Клапан у россиян не сорвет, надеяться на это не стоит, предпосылок для этого нет

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли подчеркивает, что маховик репрессий раскручивается в РФ давно, но процесс интенсифицировался с 24 февраля прошлого года.

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"Впрочем, пока нельзя говорить, что уровень репрессий в путинской России сравним со сталинскими в СССР. Но необходимость ужесточать меры воздействия на народ у российской власти явно есть – и она будет возрастать", – прогнозирует политолог.

Впрочем, продолжает он, пока ситуация в экономике страны-агрессора не так плачевна, как нам бы хотелось. Соответственно – жизненный уровень россиян не так снизился, чтобы они начали массово протестовать, выходить на улицы, пытаться свергнуть власть.

"Политика устрашения также дает свои результаты, – подчеркивает Максим Яли. – Протесты в крупных городах, возникшие вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, были жестко подавлены. Посадки, ужесточение законодательства, увеличение сроков за то или иное высказывание недовольства сыграли свою роль. Наиболее яркие лидеры оппозиции либо посажены, либо выехали за границу. Протесты утихли... Общество запугано, предпочитая молчать. Даже те, кто не поддерживает войну. А большинство, увы, поддерживает действия Кремля, просто не желая лично становиться его "игрушечным солдатиком" и отправляться в Украину".

По мнению эксперта, заявления типу гурулевского – это желание небольшой прослойки общества, т.н. "ультра-патриотов", сталинистов, закоренелых рашистов. Которые выступают скорее как пугалки.

"Так что клапан не сорвет, надеяться на это не стоит. Предпосылок для этого, увы, нет", – констатирует Максим Яли.

Иного выхода кроме как закручивать гайки, у Кремля нет

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец предполагает, что Кремль тестирует пределы терпения российских граждан.

"Гурулев и ему подобные тут – своеобразный "вброс", пробный камень. После чего будут смотреть на реакцию. Если ее нет, либо она слабая – власть идет дальше", – поясняет эксперт.

Сейчас, отмечает он, идет постепенной закручивание гаек. Путинский режим действует расчетливо, поступательно.

когда если ты через 20 дней после даже не вручения повестки лично, а ее появления в электронном кабинете, не явишься в военкомат, начинаются определенные санкции (запрет на вождение авто, получение кредита, выезд за границу) – это часть репрессивных мер. Иного выхода кроме как закручивать гайки, у Кремля нет. Люди начинают расползаться, прятаться. Никто не хочет идти умирать в Украину за путинские мечты. А Путин уже не может отступить, – акцентирует Тарас Березовец. – К сожалению, пока не видно, что у россиян может сорвать клапан – и они сметут власть в традиционном для себя кровавом бунте (бессмысленном и беспощадном). Но видно, что Кремль этого опасается. При этом продолжая методично усиливать давление на раболепный народ". "Те же недавние ограничительные меры для призывников

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