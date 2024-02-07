Можно ли путем санкций заставить Россию остановить войну: на какой шаг должен решиться Запад

Почти два года полномасштабного вторжения в Украину хоть и не "вырубили" российскую экономику, но значительно ее потрепали. Так, добыча "Газпрома" упала до минимума за последние 34 года, с тех пор как существует компания. А в Минобороны Британии прогнозируют, что Кремлю ради продолжения агрессии придется уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, увеличить налоги внутри страны и увеличить долг. На подходе и 13-й пакет санкций от ЕС. Какие удары еще нужны, чтоб максимально ослабить финансово-экономические возможности России продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Страна-агрессор имеет мафиозно-клановую систему правления

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поясняет:

"Санкционный механизм – это игра в шахматы. Один пакет санкций у РФ вызывает защитную реакцию, значит, нужен другой пакет. И так далее".

Изменение экспортной логистики на Восток – это ведь не только падение объемов экспорта того же газа, это еще и введение России в затраты на развитие экспортной инфраструктуры, поясняет эксперт.

"Поэтому, – продолжает он, – реакция реального сектора на санкции будет медленной. Так что санкции, введенные в начале 2023 года, дают первые результаты только через 6-12 месяцев".

Второй вопрос – это эффективность обхода санкций, отмечает Виталий Шапран. Страна-агрессор, акцентирует он, имеет мафиозно-клановую систему правления, поэтому часть ее фондов не закреплена официально за государственными учреждениями или корпорациями. И это позволило российскому олигархату обходить санкции, в том числе по экспорту нефти.

"Поэтому нашим союзникам следует начать идентификацию и конфискацию неофициальных фондов России, – уверен Виталий Шапран. – Это дело не одного месяца, потому для достижения эффекта начинать нужно уже сейчас".

Россия очень зависит от своего экспорта

По словам Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, Россия очень зависит от своего экспорта. И единственный способ ее ослабить – уменьшить доходы от продажи сырья.

"Но это проблематично, учитывая позицию наших партнеров. Тот же 13-й пакет санкций готовится крайне выхолощенным. По той простой причине, что каждая следующая сфера, на которую могут распространяться ограничения, требует поиска консенсуса внутри европейских стран. А там с этим не всё гладко", – отмечает эксперт.

Одним из основных источников российских доходов является нефть, напоминает он. Да, Запад ввел для нее ценовой потолок. Но российскую нефть не убрали с мирового рынка, так как это приведет к резкому скачку цен на нее.

"Не нужно строить иллюзий и ожидать, что путем санкций можно заставить РФ прекратить войну, – призывает Олег Пендзин. – Ослабить ее это способно, равно как уменьшить возможности воспроизводства военной машины. Но не более. Единственный способ прекращения войны — силовой. А именно – наращивание мощи ВСУ".

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