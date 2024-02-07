Можно ли путем санкций заставить Россию остановить войну: на какой шаг должен решиться Запад

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Кравцев Сергей
Почти два года полномасштабного вторжения в Украину хоть и не "вырубили" российскую экономику, но значительно ее потрепали. Так, добыча "Газпрома" упала до минимума за последние 34 года, с тех пор как существует компания. А в Минобороны Британии прогнозируют, что Кремлю ради продолжения агрессии придется уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, увеличить налоги внутри страны и увеличить долг. На подходе и 13-й пакет санкций от ЕС. Какие удары еще нужны, чтоб максимально ослабить финансово-экономические возможности России продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поясняет:
Изменение экспортной логистики на Восток – это ведь не только падение объемов экспорта того же газа, это еще и введение России в затраты на развитие экспортной инфраструктуры, поясняет эксперт.
Второй вопрос – это эффективность обхода санкций, отмечает Виталий Шапран. Страна-агрессор, акцентирует он, имеет мафиозно-клановую систему правления, поэтому часть ее фондов не закреплена официально за государственными учреждениями или корпорациями. И это позволило российскому олигархату обходить санкции, в том числе по экспорту нефти.
По словам Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, Россия очень зависит от своего экспорта. И единственный способ ее ослабить – уменьшить доходы от продажи сырья.
Одним из основных источников российских доходов является нефть, напоминает он. Да, Запад ввел для нее ценовой потолок. Но российскую нефть не убрали с мирового рынка, так как это приведет к резкому скачку цен на нее.
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