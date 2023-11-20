МВД РФ обнародовали решение об угрозах Симоньян: призывала использовать ядерную бомбу над Россией

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в октябре призвала взорвать ядерную бомбу над территорией Сибири. По словам Симоньян, такие действия выключат все спутники на планете. Однако идеи российской пропагандистки подвергли критике сибирские депутаты и подали на нее заявление в МВД за призывы к экстремизму.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин направил запрос в МВД РФ относительно результатов расследования экстремистской деятельности Симоньян. Как оказалось в ответе, российские правоохранительные органы заявили, что после проверки не обнаружили незаконных действий со стороны Маргариты Симоньян.

"Конечно, это не антивоенные ценники в магазине клеить", – прокомментировал ситуацию российский депутат.

Евгений Ступин вспомнил антивоенную акцию художницы Саши Скочиленко в начале весны 2022 года. Женщина в одном из супермаркетов заменила ценники на которых были антивоенные лозунги: "Путин лжет с экрана телевизора", "Россия использует передвижные крематории", "Остановите войну...", "Русская армия разрушила школу" и другие.

Судебный процесс над Скочиленко длился около 19 месяцев и завершился судебным приговором. Женщину посадили на 7 лет в тюрьму якобы из-за "фейков" о российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандистка Симоньян поблагодарила президента России Владимира Путина за "человечность" в войне в Украине. Кроме того, пропагандистка попыталась объяснить, почему Россия напала на Украину.

Также "Комментарии" писали о Маргарите Симоньян, которая издала свою пропагандистскую версию, когда Путин пойдет "на прекращение" огня в Украине.



