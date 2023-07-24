Необычное поведение Путина: раньше он скрывался от людей

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В сеть выложили запись, на которой президент России Владимир Путин открыт ко встрече с российскими гражданами на улицах Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что раньше Путин пытался избегать близких контактов с людьми. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой Twitter советник МВД Антона Геращенко, опубликовавшего отрывок видео с Путиным.

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В коротком видео российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в окруженные охраны разговаривают с жителями Санкт-Петербурга. Путин без проблем фотографируется и жмет руку жителям города. Такие действия нетипичны для Путина, ранее практически не выходившего к людям. Во время пандемии коронавируса СМИ сообщали, что президент России боится болезни, потому избегает контакта с другими людьми.

Геращенко сообщает, что на видео Путин сказал, что "люди важнее карантина". Однако интернет-пользователи отмечают, что от толпы президента России отделяет граница охраны, которая пропускает к Путину только отдельных людей.

Напомним, что несколько в июне российский журналист должен был пробыть несколько дней на карантине перед тем, как встретиться с Путиным. Также во время карантина в Кремль приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, вынужденный сидеть за длинным столом в пяти метрах от Путина. Подобным образом Путин принял и канцлера Германии Олафа Шольца.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин почти одновременно находился в трех местах. Соответствующее видео с хронологией попало в сеть.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая рассказала сколько у Путина двойников.