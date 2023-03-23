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Непублично: Си Цзиньпин познакомился с потенциальным приемником Путина

Правитель поднебесной первую встречу в Кремле провел именно с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным

сегодня, 20:53
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Автор:

Моесеенко Валентина

Во время своего трехдневного визита в Москву Си Цзиньпин познакомился с возможным преемником Путина главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Такое мнение в Теле эфире высказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко, пишут "Комментарии".

Непублично: Си Цзиньпин познакомился с потенциальным приемником Путина

Китайский лидер оценил возможного нового лидера РФ


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“Мишустин альтернатива Владимиру Путину, на котором висит табличка “военный преступник”. Понятно, что с этим человеком дел не будет, но режим надо сохранить. Почему? Потому что если Россия проиграет и режим рухнет, он будет переформатирован в демократическую Россию, которая станет враждебной Китаю”, - сказал эксперт .

По словам дипломата, Си Цзиньпин считает, что Запад будет использовать демократическую Россию против Китая, пытаясь сдерживать его дальнейшее развитие.

Во избежание этого Китаю необходимо не допустить падения кремлевского режима, но необходимо сменить главу просто технически. Потому что тот - Путин - не оправдал высокого партийного доверия, а для знакомства с новым кандидатом Си использует такие моменты: международные форумы, где Китай продвигает себя как одного из глобальных лидеров, чтобы на этой площадке познакомиться и послушать Мишустина, уточнить его взгляды и т.д. . Фактически они уже списали Путина”, резюмировал Руслан Осипенко.

К слову, во время трехдневного визита в Москву, Си Цзиньпин прежде всего встретился с Михаилом Мишустиным, а уже спустя – с Путиным, пригласив обоих в Пекин.

Как писали "Комментарии", трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, изменил ли Путин свои планы в войне против Украины после встречи с Си Цзиньпином.

Читайте на сайте "Комментарии" — кастинг в разгаре: В России активно ищут замену Путину.



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