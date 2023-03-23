Непублично: Си Цзиньпин познакомился с потенциальным приемником Путина

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Моесеенко Валентина
Во время своего трехдневного визита в Москву Си Цзиньпин познакомился с возможным преемником Путина – главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Такое мнение в Теле эфире высказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко, пишут "Комментарии".
Китайский лидер оценил возможного нового лидера РФ
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По словам дипломата, Си Цзиньпин считает, что Запад будет использовать демократическую Россию против Китая, пытаясь сдерживать его дальнейшее развитие.
К слову, во время трехдневного визита в Москву, Си Цзиньпин прежде всего встретился с Михаилом Мишустиным, а уже спустя – с Путиным, пригласив обоих в Пекин.
Как писали "Комментарии", трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, изменил ли Путин свои планы в войне против Украины после встречи с Си Цзиньпином.
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