Несчастный случай произошел с Путиным. Президент России наложил в штаны

Президент России Владимир Путин случайно споткнулся на лестнице в собственной резиденции и упал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский Telegram-канал Генерал СВР.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Telegram-канал сообщил о падении президента России 1 декабря, утверждая, что тяжелый день для Путина закончился еще худшим вечером.

Авторы канала описывают, что Владимир Путин споткнулся на лестнице и упал на пятую точку. После чего медленно спустился на боку вниз. Несчастный случай увидели личные охранники Путина, вызвавшие медицинскую помощь для президента России.

Генерал СВР пишет, что медики прибыли на место несчастного случая быстро, но не смогли сразу осмотреть потерпевшего. По информации Telegram-канала болеет раком желудочно-кишечного тракта, вызывающим проблемы с пищеварением. Поскольку удар Путин упал на копчик, это вызвало резкую боль и дефекацию.

Таким образом, медики сначала помогли президенту дойти до ванной комнаты и уже после того, осмотрели Путина. У президента России были диагностированы ушибы копчиков и мягких тканей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Александра Лукашенко хитрый план для президента России Владимира Путина. Президент Беларуси создает вбросы в информационное пространство и таким образом заставляет армию страны не вступать в войну с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что Президент России все больше опасается за свою жизнь. Таким доказательством служит строительство новых бункеров, несмотря на то, что у Владимира Путина уже есть несколько хранилищ в Москве и других регионах Российской Федерации.

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