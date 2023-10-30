О чем говорит погром в Махачкале: во что превратилась нынешняя Россия

В аэропорту Махачкалы (Дагестан) вечером 29 октября вспыхнули антисемитские протесты и погромы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё происходящее – это часть распространенной в россии культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным ТВ, экспертами и властью. В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что из-за погрома в Махачкале путинскому режиму, похоже, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем. А также убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности (несмотря на свои усилия представить рф как религиозно толерантную страну). Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Погром в Махачкале. Фото из открытых источников

Антисемиты рф высокого поднимают голову

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен, что происходящее в Махачкале имеет глубокие исторические корни.

"В россии даже не зарождается, а, похоже, уже сформирован государственный фашизм. Хоть россияне и пытаются обвинить в своих грехах Украину, называя именно украинское государство – фашистским. Но это традиционные приемы пропаганды", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что фашизм идет в рф с самого верха. Достаточно вспомнить сентябрьские антисемитские заявления путина, который никак не может оторваться от этнического происхождения президента Украины. И даже МИД Франции называло такие выпады фактически откровенным антисемитизмом, подчеркивает Николай Спиридонов.

Он акцентирует также, что глава Чечни Рамзан Кадыров четко делал заявления о поддержке ХАМАС, а также жесткие выпады в адрес Израиля.

"Чувствуя за собой негласную (а порой и откровенную) государственную поддержку, антисемиты рф высокого поднимают голову. В этом, кстати, есть исторические корни. Достаточно вспомнить массовые еврейские погромы в российской империи конца 19 – начала 20 века. Кстати, после этих событий русское слово "погром" вошло во многие другие языки — и ассоциировалось именно с россией. В Советском Союзе также были громкие "дело о безродных космополитах", "дело врачей" – плохо прикрытый антисемитизм, откровенное преследование евреем. Не случайно в 1948 году в СССР закрыли еврейский антифашистский комитет. Евреям не позволяли высказываться против фашизма. В более позднем Советском Союзе существовал негласный запрет для евреев на поступление в ряд престижных университетов, на многие профессии. Из биографии выдающегося шахматиста Гарри Каспарова, ставшего потом видным политическим деятелем, известно, что в 12 лет родные сменили его фамилию Вайнштейн (отец к тому времени умер, потому мальчику дали фамилию мамы), чтобы будущей карьере (а он уже был подающим серьезные надежды шахматистом) не помешал существовавший в СССР антисемитизм", – рассказывает эксперт.

По его мнению, современная россия ведет себя как истинная правопреемница российской империи, Советского Союза в худшем смысле. По многим замашкам отчасти копируя фашистскую Германию времен Гитлера. И всё это даже не при попустительстве, а при поощрении со стороны центральной власти.

"Силовые структуры начали как-то лениво вмешиваться лишь, когда в Махачкале уже был захвачен аэропорт. Ну, а сами факты нападения на евреев негласно поощряются. И радикально настроенные россияне разных национальностей и вероисповеданий понимают, что – можно. Так и формируется (либо уже сформировался) современный фашизм на территории современной россии", – констатирует Николай Спиридонов.

Причем, уточняет он, агрессия в рф направлена далеко не только против евреев. Информационная политика многие годы нагнетала ненависть к украинцам, прибалтам, поляками, многим другим этносам.

"Государственная политика рф – это приумножение ненависти. И ненависть эта выплескивается, затапливая уже и саму российскую территорию", – резюмирует эксперт.

В россии процветает фашизм

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова поделилась таким мнением:

"Сегодня уже начались заявления с той стороны границы, что якобы дагестанским народом, разгромившим и разграбившим аэропорт в Махачкале, руководят украинцы. У меня вопрос – а можно тогда сразу список всех республик рф, которыми руководят украинцы? Если президент россии не контролирует ситуацию на подконтрольных ему территориях, то кто ее контролирует? Где вообще путин ?".

Татьяна Лупова акцентирует, что поднять такую кучу населения и заставить ее громить и грабить на камеры за полчаса невозможно. Равно как за короткое время настроить людей против той или иной группы, например, евреев.

"Давайте каждый из нас задумается, сколько ему нужно заплатить или что надо сказать, чтобы он вдруг пошел искать людей другой национальности, другой веры – с не самыми лучшими намерениями? К примеру, россия ведет против Украины захватнические войны веками, при этом россияне до сих пор спокойно чувствуют себя на нашей территории, – отмечает эксперт. – Итак, мы понимаем, что ненависть именно к евреям в российской федерации насаждается давно. Именно ненависть и агрессия. И не только к этой группе. К украинцам – такое же отношение, мы это хорошо видим за последние годы. Так что это еще раз доказывает, что в россии процветает фашизм".

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