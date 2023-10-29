С чем связаны «вбросы» о смерти Путина: кто может стать преемником диктатора

Одной из топ-тем уходящей недели стала якобы смерть российского диктатора Владимира Путина. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что подобная информация связана с предвыборной кампанией в РФ и являются спецоперацией Кремля. Между тем, некоторые западные издания уже начинают обсуждать претендентов на пост президента РФ после смерти (он же не бессмертный) Путина. Как полагаете, с чем связаны "вбросы" о смерти Путина – и какова вероятность, что его в обозримом будущем устранят? Кто выглядит наиболее реалистичным преемником? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Информацией о "смерти Путина" спецслужбы Кремля достигают нескольких целей

По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, десятилетие наблюдения за особенностями поведения Путина как политика могли бы давно убедить, что мы имеем дело с неординарным автократическим лицом, которое для удержания или увеличения власти всегда использовало сложные аппаратные схемы, специально устроенные провокативные истории или информационные операции влияния.

"Это связано с его профессиональным бекграундом (КГБ-ФСБ), а также с патологическими особенностями психики, которая формировалась в токсичных условиях советских спецслужб с их влечением к многоходовым расчетам, всеобъемлющему недоверию и вседозволенности, – поясняет эксперт. – Поэтому и сейчас из-за объективных обстоятельств возраста (а Путину уже 71 года), возможно, состояния здоровья и политического страха военной катастрофы накануне старта президентской кампании 2024 года – Путин не способен действовать иначе, чем привычные для него практики социально-рефлексивного управления".

Олег Постернак акцентирует, что, когда возникают слухи о смерти "вождя" (а они в авторитарной политической культуре являются наиболее популярным способом управления массовым сознанием), имеющие еще и традиционную отсылку к аналогиям в российской истории (смерть Сталина, Брежнева и его преемников, болезни Ельцина и т.п.), то, как правило, у них несколько целей.

"В случае с запуском слухов о смерти Путина, кстати, инспирированных источниками, совсем не заслуживающими доверия, а больше указывающими на желание создать искусственный ажиотаж на популярной теме (тг-канал "Генерал СВР", бывший разведчик Жирнов и эксцентричный профессор Соловей), информационные подразделения спецслужб Кремля также достигают нескольких целей", – считает политтехнолог.

Первая цель – явить после сознательного разгона слухов "воскресшего" и здорового Путина для категорического закрепления в массовом сознании россиян убеждения, что Путин "в форме" и будет править вечно, ему нет альтернативы и надежды на его смерть бесполезны.

"Достаточно простая технология накануне президентских выборов, позволяющая спекулировать на страховых россиянах относительно будущего РФ без Путина", – отмечает Олег Постернак.

Вторая цель – протестировать элиту на предмет ее лояльности и действий.

"Разбитая по чиновничьим и олигархическим группам элита давно думает о преемнике, поскольку от конфигурации власти после Путина зависит ее статус, ресурсы и влияние. Понятно, что российская элита живет в режиме "Путин пишу, а в уме – преемник". Это просчитывает и сам российский диктатор, не желающий пасть жертвой заговора или дворцового переворота, – поясняет эксперт. – Стоит вспомнить его испуганное выражение лица во время июньского выступления Пригожина ".

Третья цель – перебить слухи о двойниках Путина, которые недавно начали активно разгоняться альтернативными источниками информации в самой России.

"Перенасыщая информпространство разными впечатляющими месседжами, способными заполонить магическое сознание обычных граждан, можно смешать тему двойников с более эмоционально-насыщенной информацией и заставить граждан сформировать мнение о токсичности и искусственности всей кружащейся вокруг них информации. Поэтому обсуждение преемников Путина в контексте этой очередной путинской информационно-психологической проделки не имеет своего публичного смысла. Но протокол действий на случай смерти диктатора, согласованный с самим Путиным, безусловно, существует", – уверен Олег Постернак.

Правда, уточняет он, вряд ли там есть фамилия конкретного преемника.

"Среди множества фамилий – Собянин, Мишустин, Кириенко, Дюмин, Патрушев, которые называются разными источниками, потенциал каждого зависит от того, кто получит посвящение от "чекистов", силовых структур и на кого будет работать пропагандистская медиамашина. А это предполагает тайный консенсус внутри правящей элиты", – констатирует эксперт.

Не похоже, что Путин выбрал себе какого-то преемника

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что на данный момент информация телеграмм-канала "Генерал СВР" и профессора Соловья о "смерти Путина" воспринимается абсолютным большинством наблюдателей как конспирологическая фантазия или как информационная провокация (с теми или иными мотивами).

а также противоречивых настроений в российских элитах, я не исключаю возможности самых разных сценариев развития политической ситуации в России", – признался эксперт. "У меня также на данный момент преобладает скепсис относительно этой информации. Но мой скепсис не абсолютен. Процентов двадцать я бы оставил на возможность сценария, похожего на то, что озвучил профессор Соловей. Девять месяцев назад я написал несколько шутливый текст "Появится ли новый "самозванец" в России?", в котором напомнил, что в российской истории существует традиция "самозванцев" – и с учетом темы двойников Путина этот сюжет может в разных формах вновь проявиться. В том числе там был описан и сценарий, озвученный профессором Соловьем. С учетом недавнего и очень странного пригожинского мятежа

Что касается "вброса", то всё не так просто, считает он. Особенно учитывая, что у профессора Соловья неоднозначная репутация. Многие его подозревает в связях с российскими спецслужбами, или, хотя бы, с некоторыми их представителями, бывшими или даже нынешними. И даже статус "иноагента" и изгнание Валерия Соловья из МГИМО не переубедили его критиков.

"В его прогнозах и заявлениях всегда была очень сильная конспирологическая компонента. Но немало его инсайдов подтверждались. Тему болезни Путина и его возможной смерти Соловей качает уже несколько лет. Про двойников Путина он также говорит уже довольно давно", – подчеркивает Владимир Фесенко.

По его мнению, могут быть с разные объяснения этого "вброса" о якобы смерти Путина.

Самая простая версия – это специальный информационный проект Соловья, его "фишка", которую он раскручивает уже несколько лет, привлекая к себе особое внимание. И вот сейчас – кульминация.

"Но почему именно сейчас? Ответа на этот вопрос ми не знаем", – отмечает политолог.

Еще одна правдоподобная версия – профессора Соловья используют втемную его таинственные информаторы. Кто это – мы, опять же, не знаем, акцентирует эксперт. Это могут быть представители спецслужб или одной из "башен Кремля".

"Версия о смерти Путина может запускаться и в конкурентных целях (борьба конкурирующих группировок в Кремле, в частности для дискредитации Патрушева). Сам профессор Соловей, который не скрывает своих политических амбиций, намекает, что эта информация может быть использована для делегитимации нынешнего политического режима в России. Я немного знаком с Валерием Дмитриевичем и могу сказать, что он очень непростой персонаж. Человек с большими знаниями и хорошими аналитическими способностями. Вряд ли бы он выступал в роли банального "сливного бачка" и некритично озвучивал какую-то информацию, тем более такую особую. В конце концов, он рискует своей репутацией, и именно сейчас сильнее всего. Очевидно одно – Соловей своим источникам очень доверяет", – констатирует Владимир Фесенко.

По его мнению, если это целенаправленный вброс спецслужб, то он может быть направлен и на дискредитацию оппозиции, и на игру на контрасте – на фоне слухов о смерти Путина показать, что тот живее всех живых.

"Некоторые российские оппозиционеры считают, что слухи о двойниках Путина, а также о его болезни и даже смерти нацелены на то, чтобы расслабить оппозиционную публику. Мол, зачем бороться против режима, немного подождите и Путин сам "скопытится", либо уже ушел в мир иной, но об этом объявят позже, – поясняет эксперт. – Какое из объяснений "вброса" профессора Соловья является более правдоподобным, меня мало волнует. На мой взгляд, для Украины и украинцев это не столь важно. Мы противостоим имперской России, а не только Путину. И это противостояние может продолжаться и после Путина".

А вот россияне, отмечает Владимир Фесенко, пусть сомневаются и задают вопрос, который их предки задавали и сотни лет назад: "А настоящий ли царь"?

Что касается "преемника" Путина, не следует путать эту тему с борьбой за власть после Путина, призывает политолог. "Преемника", подчеркивает он, назначает действующий российский "царь". И не похоже, что Путин выбрал себе какого-то преемника. Скорее наоборот, он никому не доверяет.

"А кто придет к власти после Путина, пока бессмысленно гадать. Придет тот, кто победит в борьбе за власть, – акцентирует эксперт. – Я в прошлом году сформулировал около десятка различных сценариев, как может развиваться ситуация после Путина. Анализ издания "The Independent" воспринимаю не без иронии. Хотя бы потому, что они называют в качестве реального претендента на власть экс-президента, нынешнего замглавы Собвез РФ Медведева, которого в самой России в такой роли уже давно не воспринимают. Кто может победить в борьбе за власть после Путина, пока не ясно. Когда умер Сталин, вряд ли кто-то предполагал, что в борьбе за власть победит Хрущев. И Брежнев после смещения Хрущева многими воспринимался как временная переходная фигура. Что точно будет, так это борьба за власть в постпутинской России – в явной либо в скрытой форме".

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