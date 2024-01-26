О чем говорят решения Кремля перед выборами: зачем понадобилось «закрытие» Гиркина

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Кравцев Сергей
По данным британской разведки, российский диктатор Владимир Путин на фоне массовых проблем с теплом и электричеством в ряде регионов РФ, сделал решение этой проблемы одной из основных задач в преддверии мартовского переизбрания на пост президента. Примечательно, что бывшего офицера ФСБ, экс-министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), который хотел поучаствовать в выборах, приговорили к 4 годам колонии общего режима. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобные решения Кремля.
Выборы в России. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что ничего неординарного не происходит. Всё в стиле путинской России.
По его словам, никуда не делась и известная российская история "дураки и дороги". Просто трансформировалась еще и в коммунальные проблемы, что предсказуемо на фоне ограничения местных бюджетов ради вбухивания средств на войну.
Понятно, продолжает генерал, что Москва будет давить на губернаторов, чтоб те попытались привести регионы из состояния "очень плохо" в хотя бы просто "плохо". При этом, отмечает Игорь Романенко, любые заслуги Путин будет традиционно перетягивать лично на себя. Мол, именно он заботится о "глубинном народе".
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился таким мнением:
Что же до показательного "закрытия" Гиркина, тут, по словам эксперта, надо понимать следующее – у спецслужб есть своеобразное отношение к собственным сотрудникам, в том числе бывшим. И, если они "отбились от стада", их жестко наказывают.
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