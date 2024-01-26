О чем говорят решения Кремля перед выборами: зачем понадобилось «закрытие» Гиркина

По данным британской разведки, российский диктатор Владимир Путин на фоне массовых проблем с теплом и электричеством в ряде регионов РФ, сделал решение этой проблемы одной из основных задач в преддверии мартовского переизбрания на пост президента. Примечательно, что бывшего офицера ФСБ, экс-министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), который хотел поучаствовать в выборах, приговорили к 4 годам колонии общего режима. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобные решения Кремля.

Выборы в России. Фото: из открытых источников

Никуда не делась и известная российская история "дураки и дороги"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что ничего неординарного не происходит. Всё в стиле путинской России.

"Все кандидаты, которые могли даже не составить конкуренцию, а бросить хотя бы тень на единовластие Путина, убираются. Если они не выдавлены из РФ, то или убиты (в том числе путем отравления), либо – в заключении (Навальный, Гиркин и еще множество). Ни о каких демократических выборах речь давно не идет", – поясняет эксперт.

По его словам, никуда не делась и известная российская история "дураки и дороги". Просто трансформировалась еще и в коммунальные проблемы, что предсказуемо на фоне ограничения местных бюджетов ради вбухивания средств на войну.

"И это, – акцентирует Игорь Романенко, – при общем проседании российской экономики из-за санкций и прочих проблем, вызванных вторжением в Украину".

Понятно, продолжает генерал, что Москва будет давить на губернаторов, чтоб те попытались привести регионы из состояния "очень плохо" в хотя бы просто "плохо". При этом, отмечает Игорь Романенко, любые заслуги Путин будет традиционно перетягивать лично на себя. Мол, именно он заботится о "глубинном народе".

"Абсолютно предсказуемая предвыборная игра в стране, где выборов как таковых нет", – констатирует эксперт.

Нет сомнений, что Путин выиграет выборы

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поделился таким мнением:

"Логично и то, что хозяин Кремля в преддверии выборов провозглашает некие популярные идеи в стиле обеспечение теплом и энергоснабжением районов, где они отсутствуют. Понятно и то, что Путин выиграет выборы. Для этого у него есть все ресурсы".

Что же до показательного "закрытия" Гиркина, тут, по словам эксперта, надо понимать следующее – у спецслужб есть своеобразное отношение к собственным сотрудникам, в том числе бывшим. И, если они "отбились от стада", их жестко наказывают.

"И Гиркин в этом смысле – та самая "заблудшая овца", которая, по логике ФСБ (частью которой был и остается Путин), заслуживает показательной порки. Так что тут скорее не политическая, а дисциплинарная мера", – поясняет Виктор Савинов.

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