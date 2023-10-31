О чем говорят заявления Путина о погроме в Махачкале: может ли ситуация в РФ выйти из-под контроля

Погромы, устроенные дагестанцами вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы, где они выискивали евреев, по версии российского диктатора Владимира Путина являются происками Украины и Запада. Более того, он заявил, что российская агрессия против Украины – это "борьба за правду и справедливость, со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом". И что в этой войне якобы "решается судьба России и всего мира, в том числе будущее палестинского народа". В США уже назвали подобные выпады абсурдными. О чем говорит реакция Кремля на явный рост антисемитизма в РФ? Как события в стране-агрессоре, которая продолжает плодить врагов, могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Возможности подавлять выступления в РФ достаточно высоки

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает реакцию Кремля на происшедшее в Дагестане – абсолютно ожидаемой. По его словам, это традиционная попытка найти оправдание собственным действиям, собственной пропаганде, обвиняя кого угодно (в идеале – "назначенных" врагов в лице Украины и Запада).

"Это направлено, прежде всего, на внутреннего потребителя. В том числе на ту же республику Дагестана, основная часть населения которого исповедует ислам. Естественно, один телеграмм-канал, который, по версии РФ, контролируют украинские спецслужбы, не смог бы спровоцировать подобные беспорядки. Это системная работа. И, где тонко, там и рвется. А именно – в республиках Кавказа, где много безработной молодежи, готовой выплеснуть свою ненависть и нереализованность", – поясняет эксперт.

Основная причина тут, по его мнению, как раз таки пропаганда ненависти, низкие соцстандарты, неспособность реализовать себя. Так начинались революции т.н. "арабской весны" в Тунисе, в Египте, где драйвером была молодежь, напоминает Максим Яли.

"Пока количество силовиков и возможности подавлять такие выступления достаточно высоки. К тому же, эта ненависть направлена не на местную власть, не на центральную власть — а вовне. В данном случае — на Израиль. Руководство российских спецслужб специально смещает акценты, перенося ненависть обездоленного населения на кого-то другого, только бы не на корень их бед. Только бы не на Кремль. А потому ожидать того, что завтра вспыхнет Кавказ, причем направив свой гнев именно на российскую власть, к сожалению, пока преждевременно", – констатирует политолог.

Традиционная "фишка" Кремля – весь мир против нас, мы – осажденная крепость

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поделилась таким мнением:

"Протесты в Махачкале явно утратили управляемость. И российская верхушка пытается сместить фокус внимания. Показать, что кто-то вне РФ стоит за этими протестами. Не российские спецслужбы, не подпитка Кремлем исламских фундаменталистов, а кто-то извне. Однако происшедшее означает, что центральная власть всё более утрачивает контроль за ситуацией внутри страны. И пытается найти виноватых".

Эксперт согласна с реакцией президента Украины на события в Дагестане. Зеленский, комментируя их, отметил, что Россия проповедует и распространяет ненависть. Пытается увеличить количество объектов ненависти, куда кроме Украины и коллективного Запада теперь входят Израиль и евреи в целом.

"Традиционная "фишка" Кремля, когда он чувствует слабость – весь мир против нас, мы – осажденная крепость, – подчеркивает Александра Решмедилова. – Следует понимать, что, если бы протесты в Дагестане были направлены на поддержку Палестины или ХАМАС, надо было искать не евреев, а палестинцев. И оказывать им помощь. Отправлять гуманитарку, встречать у себя беженцев. Но происшедшее – о другом. Захват аэропорта – это уже публичная агрессия. Она может перерасти в захваты админзданий, ширить хаос. Количественный состав мусульман в РФ вполне может породить целый парад борьбы за независимость. И, если такие события произойдут в Москве – кто знает, к чему они могут привести. Особенно на фоне явной растерянности силовиков, которые не сумели остановить разъяренную толпу в Махачкале. Это может быть разрушительный эффект изнутри. Игра со спичками среди бочек с порохом".

На каждый новый протест у Кремля будет один ответ – силовой

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"То, что есть некий украинский след в событиях в Махачкале, действительно, бред. Правильно тут сказали Штаты. Понятно, у нас есть заинтересованность в дестабилизации рашки. Но — в расшатывании центров принятия решений, той же Москвы. А не на окраинах, гнев которых, опять же, направляется сейчас куда угодно, только бы не на Москву".

Почему роспропаганда и официальные лица списывают всё на нас – понятно, считает эксперт. Им нужно хоть как-то оправдать войну, свои действия, погромы. Попытаться мотивировать граждан для дальнейшей мобилизации.

"На каждый новый протест у Кремля будет один ответ — силовой. Пока такие протесты локальные и направлены не на центральную власть. Потому и действия силовиков — относительно лояльные. Но если протесты станут более масштабными и начнут угрожать именно Кремлю — реакция может стать более жесткой", – прогнозирует Дмитрий Воронков.

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