В Санкт-Петербурге горит завод белорусского производителя сельхозтехники "Беларусь-МТЗ". Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, известно о двух погибших. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на УНИАН.



Пожар в России. Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе загорелся завод белорусской техники, предназначенной для сельского хозяйства. О пожаре известили российское Министерство чрезвычайных ситуаций около 9 часов утра. Для тушения пожара было привлечено 7 бригад пожарных. Причину по которой возник пожар установить до сих пор не удается, однако известно о смерти двух человек.

Через несколько часов пожар получил повышенный уровень сложности, однако со временем его снизили, ведь огонь удалось локализовать. Филиал белорусского завода в России имеет площадь около 400 квадратных метров, с размерами 45 метров в длину и 12 в ширину.

Посмотреть видео с пожаром на белорусском заводе в Санкт-Петербурге можно ниже:

"Беларусь-МТЗ" – это белорусский холдинг компаний, главным образом производящих технику для сельскохозяйственных нужд. Самой популярной техникой производства тракторы марки "Беларусь" и "МТЗ", а также экскаваторы и прицепы. Главный офис холдинга расположен в Минске.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России произошел ряд пожаров в декабре. Одна из них произошла в Новосибирске, другая на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутске и Татарстане, где загорелся завод по изготовлению каучука.

Также "Комментарии" писали о стратегии президента России Владимира Путина в потерпевшей крушение войне.

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