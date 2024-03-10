Остались ли в России силы, способные ударить по режиму Путина: что может предпринять Запад

Через неделю россияне и жители временно оккупированных территорий будут переизбирать Путина. В результатах "выборов" никто особо не сомневается, как и в том, что путинский режим гарантирует исключительно продолжение войны – с ее вероятным расширением на страны НАТО. Остались ли в России силы, способные изменить ситуацию? Или крах путинского режима можно инспирировать только действиями извне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В России есть условно либеральная прослойка населения на уровне 22-23%

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает следующим образом:

"Крах путинского режима вряд ли можно инспирировать извне, если мы имеем в виду политические технологии либо информационную работу. Потому что вокруг граждан РФ создан достаточно мощный информационный кокон, который годами убеждал их в правильности выбранного курса – восстановления т.н. "величия России". И на эту базу, как это неприятно нам не было признавать, легли тезисы Путина, что война против Украины – это война за выживание РФ, как они говорят – в качестве великого государства".

Соответственно, поясняет эксперт, в краткосрочной перспективе, или даже среднесрочной (4-5 лет) влияние информационного воздействия извне на страну-агрессора существенно ограничено.

"С другой стороны, – продолжает он, – если мы понимаем под внешним воздействием (и тут много зависит от Украины) завершение войны, при условии, что российские элиты и население понимают, что РФ проиграла (не заморозка, а определенный успех Сил обороны Украины, помноженный на дипломатию), то тогда возможен политический кризис в России".

Но инспирирован он будет изнутри, уточняет Игорь Тышкевич. И общая канва этого кризиса укладывается в тезис – "царь слабый, царя надо менять".

Для нас, увы, это не означает, что в Кремль придет лучший политик для Украины, акцентирует эксперт. Но смена режима в РФ дает нам такую колоссальную возможность как время.

"При любом незапланированном переделе власти происходит внутриполитический кризис. Так было и в Российской империи. Так может случиться и в современной России. Когда просто не хватит человеческих, интеллектуальных ресурсов удерживать в сфере своего влияния те страны, которые русские называют своей периферией. Это дает Украине возможность усилиться. И важно, если так произойдет, обязательно данной возможностью воспользоваться. Тут всё зависит только от нас", – поясняет Игорь Тышкевич.

По состоянию же на сегодня, отмечает он, в России есть условно либеральная прослойка населения, которая составляет 22-23%. Но это не то, чтобы антивоенные настроения.

"Скорее это об усилении роли и значимости РФ, но за счет прежних, не военных методов – экономический шантаж, вмешательство во внутреннюю политику соседних государств. При этом значительная часть россиян была и остается имперцами. – уверен эксперт. – Тут можно вспомнить известную фразу уже покойного либерального политика Навального о том, что Крым – это не бутерброд, чтоб его туда-сюда возвращать".

Российские либералы не готовы отстаивать свои права и свободы с оружием в руках

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли акцентирует, что оппозиция в России давно зачищена и расколота. А после полномасштабного вторжения в Украину этот процесс вышел на финальную стадию.

не стало поводом, стимулом для тех россиян, которые не поддерживают путинский режим (по разным оценкам, таких 15-20%), организовать хотя бы серьезные массовые протесты. Это был апофеоз разгрома российской оппозиции", – констатирует эксперт. "Был лишь один лидер, способный объединить разрозненную, т.н. либеральную оппозицию – Алексей Навальный. Но даже его убийство в колонии

Так что, продолжает он, сугубо внутренние процессы (гражданское противостояние) не представляется тем, что может смести путинский режим. Лишь некие "черные лебеди" типа того же пригожинского бунта.

"Российские либералы не готовы отстаивать свои права и свободы с оружием в руках, как было в Украине в 2014-м. Для этого нужны радикальные силы, люди, готовые умирать за свои убеждения, права и свободы. В РФ такие или в тюрьмах, или выдавлены из страны, либо под контролем. Так что ждем "черных лебедей" извне", – заключает Максим Яли.

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