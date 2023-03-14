Перед тем, как уйти в мир иной, Путин захватит с собой несколько соратников, - политолог

Путин и Кадыров – два ужасно больных человека. Во время последней встречи российского президента Владимира Путина и Рамзана Кадырова можно было заметить, что оба политика сильно больны. Об этом в Телеэфире сказал публицист и политолог Андрей Пионтковский.



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“Путин и Кадыров — два ужасно больных человека. Вы посмотрите, как Путин вцепился в стол. Может, там проблемы с позвоночником или с другими органами — ему сидеть трудно. Один – высохший труп, а другой – с расплывчатой физиономией”, – сказал он.

Пионтковский считает, что Кадырову не простят его слова о том, как он героически боролся с "Русской империей".

“У меня такое ощущение, что уже перед самой капитуляцией Путин успеет совершить еще два убийства – он убьет Лукашенко и убьет Кадырова. Слишком много крови и то, и другое у него выпили. Перед тем, как уйти в мир иной, Путин захватит с собой несколько соратников", — высказал мнение политолог.

"Комментарии" также писали о том, что Кадыров на встрече в понедельник в Кремле сказал, что благодаря Путину в республике "все очень неплохо". На трехминутном видео примечательно, что Путин несколько раз пытается занять более удобное положение, традиционно держась за стол. А сама встреча состоялась на фоне слухов о проблемах со здоровьем главы Чечни.

Как сообщал портал "Комментарии", у главы Чечни Рамзана Кадырова очень много врагов. Как только президент РФ Владимир Путин, как его ангел-хранитель, уйдет, если Кадыров не найдет языка с новым правителем, то он не проживет больше часа.

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