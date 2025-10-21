Песков заявил о "фантастической" версии полета Путина на встречу с Трампом

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на распространенную в СМИ версию о возможном совместном прибытии в Венгрию президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По словам Пескова, идея о том, что оба лидера могли бы прилететь на одном самолете в Будапешт, "фантастическая" и не имеет ничего общего с реальностью.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос, касающийся его отношения к версии полета Владимира Путина и Дональда Трампа на одном самолете на переговоры в Венгрию.

"Как к фантастической версии и отношусь", – коротко ответил Песков.

Также Песков заявил, что пока нет конкретной даты по поводу возможной встречи лидеров США и РФ на территории европейской страны.

Встреча лидеров планируется в столице Венгрии, однако логистика поездки Путина остается сложной. Над территорией Европейского Союза, включая Польшу, действует полный запрет на полеты российских самолетов. К тому же Международный уголовный суд (МКС) еще в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может принудительно посадить самолет Путина в своем воздушном пространстве и передать его в Гаагу. По словам польского дипломата, правительство не может гарантировать, что "независимый суд не прикажет задержать подозреваемого для доставки на трибунал".

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште.