logo

BTC/USD

108599

ETH/USD

3887.77

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Песков заявил о "фантастической" версии полета Путина на встречу с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков заявил о "фантастической" версии полета Путина на встречу с Трампом

Спикер Кремля Дмитрий Песков отверг версию о совместном полете Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрию.

21 октября 2025, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на распространенную в СМИ версию о возможном совместном прибытии в Венгрию президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По словам Пескова, идея о том, что оба лидера могли бы прилететь на одном самолете в Будапешт, "фантастическая" и не имеет ничего общего с реальностью.

Песков заявил о "фантастической" версии полета Путина на встречу с Трампом

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос, касающийся его отношения к версии полета Владимира Путина и Дональда Трампа на одном самолете на переговоры в Венгрию.

"Как к фантастической версии и отношусь", – коротко ответил Песков.

Также Песков заявил, что пока нет конкретной даты по поводу возможной встречи лидеров США и РФ на территории европейской страны.

Встреча лидеров планируется в столице Венгрии, однако логистика поездки Путина остается сложной. Над территорией Европейского Союза, включая Польшу, действует полный запрет на полеты российских самолетов. К тому же Международный уголовный суд (МКС) еще в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может принудительно посадить самолет Путина в своем воздушном пространстве и передать его в Гаагу. По словам польского дипломата, правительство не может гарантировать, что "независимый суд не прикажет задержать подозреваемого для доставки на трибунал".

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на возможный срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости