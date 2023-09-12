Почему Путин вынужден идти на жест отчаянья – как повлияют на войну поставки снарядов КНДР

На "Восточном экономическом форуме", где российский президент Владимир Путин заявил, что его решение начать полномасштабное вторжение в Украину смогут оценить только будущие поколения, а также пригрозил ударами по украинским АЭС, ожидается его встреча с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Встреча двух диктаторов вряд ли приведет к чему-то хорошему для Украины и глобальной безопасности в целом. Россия фактически открыто выпрашивает у Северной Кореи боеприпасы для продолжения войны против Украины. И сама, похоже, готова делиться с КНДР военными технологиями. Что эта встреча может дать Москве и Пхеньяну? Насколько велики риски для Украины? Как могут ответить наши союзники? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Россия абсолютно не готова к затяжной войне

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассуждает так:

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И это, в первую очередь, показатель того, до какого уровня путинский режим довел РФ. Я никогда не был сторонником СССР, очень рад, что в юности успел принять участие в развале этой империи зла. Но следует признать, что эта империя зла хоть и была бесчеловечной, но – технически развитой. Советский Союз не только полностью обеспечивал себя оружием, но и щедро раздавал его своим сателлитам. Невозможно представить, что генсек ЦК КПСС просит технику и оружие у генсека Трудовой партии Кореи. Это какой-то дурной анекдот! Но в путинском исполнении мы видим именно это. Что является блистательным доказательством того, что путинская Россия – это вовсе не реинкарнация СССР (как пытается создать впечатление кремлевская пропаганда). Скорее это – деградировавшая пародия на СССР. Что-то вроде Советского Союза в исполнении неандертальцев". "Запланированная встреча товарища Пу с товарищем Ыном – знаковая в ряде аспектов. Ни для кого не секрет, что главной темой встречи является просьба России к КНДР помочь оружием, боеприпасами, боевой техникой для войны против Украины

Не менее показательно и то, считает эксперт, что эта встреча проходит, когда с начала Большой войны прошло всего полтора года.

"Я подчеркиваю слово ВСЕГО. Хоть нам эти полтора года могли показаться вечностью, но мы говорим несколько об ином. Открытое обращение РФ о помощи к КНДР – это уже жест отчаянья. Означающий, что собственные запасы у России исчерпываются", – поясняет Евгений Дикий.

Оказывается, отмечает он, у "второй армии мира", у страны, которая претендовала на статус сверхдержавы, на противостояние с Глобальным Западом, с НАТО – военно-технического потенциала хватило лишь на полтора года войны с 40-миллионной мирной Украиной, которая никогда не готовилась к этой войне.

"Это ставит под сомнения один из ключевых нарративов российской пропаганды последнего времени. Нарратив, который достаточно успешно "заходит" на Западе и даже в Украине. Сея сомнения. Признаюсь, еще полгода-год назад я сам так и думал. А именно – что в случае затяжной войны на исчерпание ресурсов Россия обречена на победу. Потому что она — огромная, у нее много запасов. Но, как выяснилось, в случае с запасами, ресурсами — это абсолютный блеф", – подчеркивает эксперт.

Как выяснилось, продолжает он, Россия абсолютно не готова к затяжной войне. В якобы бездонных запасах уже явно просвечивает яркое дно. И ситуация настолько критична, что РФ вынуждена просить помощи у Северной Кореи.

"Акцентирую — это именно жест отчаянья, который окончательно снимает покровы с реального состояния российских ВПК и стратегических запасов. Впрочем, ранее были уже сигналы, демонстрирующие, что к этому идет. РФ вынуждена была снять единственный дивизион С-300, прикрывающий Курильские острова. Его перетянули то ли на фронт в Украину, то ли — оборонять Москву (скорее — второе). Впервые с 1945 года, когда СССР оккупировал японские территории, Курилы остались без прикрытия с воздуха. А часть комплексов "Панцирь", расставленных вокруг Москвы, были в антарктическом исполнении. То есть, РФ вынуждена снимать ПВО с Дальнего Востока и крайнего Севера, чтобы прикрыть хотя бы столицу. Более кричащего показателя того, насколько страна-агрессор на самом деле готова к войне на истощение, не придумать. И встреча Пу с Ыном в этом смысле не просто не выбивается из общей картины, а является логичным ее завершением. Такая себе вишенка на торте, показывающая, что ситуация в РФ крайне плохая", – аргументирует Евгений Дикий.

Оценивая вероятные военные запасы КНДР, на которые рассчитывает РФ, он призывает относится к тому — договорятся или нет — абсолютно спокойно.

Дело в том, поясняет эксперт, что нынешняя путинская Россия просит помощи у страны, по столице которой — Пхеньяну — давно уже ездят грузовики, работающие... на дровах. Это один из показателей уровня северокорейской индустрии.

"А в 2020 году произошел инцидент, также прекрасно показавший качество продукции КНДР. Тогда товарищ Ын решил в очередной раз поиграть мускулами, поднять уровень эскалации. И северокорейская армия на протяжении одного дня вела массированную стрельбу по одному из южнокорейских безлюдных островков. Выпущено было примерно 2,4 тысячи снарядов. Долетело до островка 400, а разорвалось всего около 80", – рассказывает Евгений Дикий.

По его словам, именно это – показатель качества оборонпрома КНДР. И даже если северокорейский диктатор продаст российскому миллион снарядов, разорвутся из них в районе наших позиций 30-40 тысяч от силы. Расход примерно трех дней нашей войны.

"Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как российские артиллеристы будут дрожащими руками заряжать северокорейскими снарядами свои пушки, – признался эксперт. – Еще та русско-северокорейская рулетка!".

При этом, отмечает он, нельзя исключать, что под прикрытием КНДР в РФ будет поставляться китайская оборонная продукция. И тогда это – совсем другая история. Куда более угрожающая нам. Способная серьезно повлиять на ход войны.

"В отличие от Северной Кореи, Китай обладает огромными запасами, причем, весьма приемлемого качества. Точно не хуже советского, а по ряду позиций – и лучше. Но вряд ли он рискнет подставляться подобным образом под санкции, тем более, что в экономическом плане у китайцев всё далеко не так хорошо, как раньше. Так что, скорее всего, речь пойдет всё же о сугубо российско-северокорейском сотрудничестве. Из которого КНДР попытается извлечь свою пользу. Возможно, речь пойдет об увеличении поставок продовольствия из РФ (по более низким ценам). Как часто бывает у коммунистических режимов – там то и дело возникает проблема банального голода. Не исключен и вариант, что Ын захочет за свои устаревшие пушки и снаряды образца 40-х годов прошлого века получить от России те не многие относительно современные технологии (к примеру, технологии конструирования атомных подлодок, некоторые ракетные технологии), которыми она еще обладает", – размышляет Евгений Дикий.

И в таком случае, считает он, это должно интересовать уже не столько нас, сколько ближайших соседей КНДР – Южную Корею и Японию. И, естественно, их главного союзника – США.

"Если произойдет именно такой поворот, это может повлиять и на позицию японцев и южнокорейцев, которые активно поддерживают Украину политически, экономически, занимают абсолютно правильную позицию на международной арене, но пока не поставляют нам ни вооружений, ни боеприпасов. Эта пацифистская позиция может претерпеть существенные изменения, если РФ начнет прямые инвестиции в увеличение военной мощи КНДР", – прогнозирует эксперт.

По определенным каналам РФ получает вооружения и боеприпасы из КНДР еще с прошлого года

Политтехнолог Борис Тизенгаузен не сомневается, что, на встрече Путина и Ким Чен Ына речь пойдет о поставках оружия из Северной Кореи. А именно — об артиллерийских снарядах (которые в свое время довольно щедро поставлял СССР в КНДР), а также — о запчастях для арторудий, о стволах, имеющих серьезный износ при длительном использовании и так далее.

"Северная Корея 70 лет готовилась к новой войне – сразу после заморозки конфликта с Южной Кореей. Она скупала вооружения по всему миру, скопила на складах немало образцов советского вооружения и снарядов. Год назад в американских СМИ выходило исследование, что КНДР уже поставляет снаряды РФ. И, когда украинские военные гнали россиян из Харьковской области, на брошенных противником позициях находили снаряды с маркировкой, подтверждающих северокорейский след. Похоже, по определенным каналам РФ получает вооружения и боеприпасы из КНДР еще с прошлого года, – отмечает эксперт. – А недавно был арестован один частный торговец оружием, который помогал обходить запреты. Покупал через частые компании вооружение у Северной Кореи — и продавал РФ".

Борис Тизенгаузен напоминает, что КНДР обвиняли и в поставках оружия ЧВК "Вагнер". Что, в принципе, не имеет значения — вагнеровцам продают или непосредственно Минобороны РФ. Всё равно это работает против Украины.

"Интересно, что РФ предложит взамен. Северной Корее нужны две ключевые опции: продовольствие и военные технологии. И тут миру стоило бы обеспокоиться. КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет. Заявляла об испытаниях водородной бомбы, о том, что разработала ядерное оружие. А Путин сейчас находится в ситуации, когда готов отдать всё, включая ядерные технологии, за обыкновенные артснаряды. Не исключено, что поставки именно ядерных технологий могут стать темой переговоров двух диктаторов", – считает эксперт.

При этом, отмечает он, именно ядерная программа КНДР привела к тому, что она попала под жесткие санкции. Которые тогда поддержали все постоянные члены Совбеза ООН, включая Росси и Китай.

"Как говорят военные эксперты, поставки КНДР артснарядов в РФ не смогут значительно повлиять на ход боевых действий в Украине. Но могут позволить Путину дольше воевать на истощение. Получить время, чтобы жестче перевести экономику на военные рельсы, имея больше возможности изготовлять ракеты, снаряды, вооружение внутри своей страны", – поясняет Борис Тизенгаузен.

По его мнению, за возможные поставки оружия россиянам КНДР может попасть под еще более жесткие санкции. И соответствующие сигналы уже посылаются со стороны тех же США.

"Думаю Ын это понимает. Но и соблазн велик. Путин сейчас как обанкротившийся аристократ, который готов продавать сверхценные украшение по бросовым ценам. Этим уже пользуются многие. Готов воспользоваться, похоже, и лидер КНДР, – считает эксперт. – Да, США, Европа, не только они могут ввести более жесткие санкции. Но диктаторские режимы этому бывают даже рады. Ведь ситуация изоляции способствует большей управляемости своим народом, на который таким режимам наплевать. И тут Путин и Ын смотрят на ситуацию одинаково".

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